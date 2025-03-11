認列印度伺服器客戶呆帳53億 華碩第4季獲利季減87%

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（中央社記者吳家豪台北11日電）電腦品牌廠華碩今天公布去年第4季財報，因認列印度伺服器客戶呆帳新台幣53.51億元，加上匯損6.58億元影響，自結品牌稅後淨利降至16.38億元，季減87%、年減58%，每股盈餘僅2.2元。

華碩2024全年自結品牌營收5485.34億元，年增22%；營業利益274.5億元，年增2.29倍；稅後淨利313.94億元，年增97%；每股盈餘42.3元，大賺超過4個股本。華碩董事會決議配發現金股利每股34元，配發率逾80%。

展望今年上半年，因個人電腦（PC）第1季進入傳統淡季，華碩預估PC相關營收將季減20%，第2季將反彈季增30%；零組件與伺服器營收第1季將季減10%，第2季有望季增10%。

華碩財務長吳長榮今天出席法人說明會表示，提列呆帳客戶是印度新設的區域雲端資料中心，有4到5年營運歷史，實際出貨給該客戶的時間是2024年4至6月，目前為止還有大多數的應收帳款無法收款，華碩按照內控和會計政策，提列相關呆帳。

吳長榮強調，這次提列呆帳的客戶是特殊案例，占2024年華碩伺服器營收不到10%。華碩與客戶保持密切聯繫，目前該客戶有數個融資項目順利進行，樂觀預期短時間內可以取得資金，向華碩償付帳款。

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華碩共同執行長胡書賓指出，DeepSeek採用開源模型、成本相對較低，將帶動邊緣人工智慧（Edge AI）的小模型和應用快速發展，對於PC、智慧手機和迷你PC等終端裝置，未來會充滿更大的想像空間。

胡書賓說，大家都很關注AI伺服器發展，他認為從AI模型的預訓練、後訓練到測試時訓練（test time training），相關算力需求還是非常龐大。2024年華碩伺服器事業占整體營收比重為低十位數（約11%至13%），2025年希望提升到中十位數（約14%至16%）。（編輯：潘羿菁）1140311