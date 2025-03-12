揪駭客找產品漏洞 資安院擬啟動國家級獵捕計畫

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（中央社記者蘇思云台北12日電）為提升台灣產品的資安競爭力，資安院今天表示，規劃推動MIT資安標章，接軌國際標準，讓廠商銷往國外產品更順利，也預計下半年啟動「國家級漏洞獵捕計畫」，號召駭客族群測試資通產品，若找到資安漏洞，廠商將發出獎金。

數發部旗下法人國家資通安全研究院今天舉行媒體交流，包括數發部長黃彥男、資安署長蔡福隆、資安院長林盈達與資安院一級主管都親自出席。

林盈達今年1月6日接任資安院院長一職，他表示，資安院3大願景為「構建國家數位安全堅實防禦基礎」、「打造Team Taiwan資安生態系」及「成為國家資安政策智庫」，擬訂資安院2.0計畫，推出8大重點業務發展方向，主要聚焦升級既有業務跟擴展服務規模2大面向。

林盈達指出，既有重點業務希望可以自動化，以提升效率，新拓展業務部分，數位訊息分析技術研發業務會處理詐騙跟假訊息，但主要營運單位為外部單位，詐騙廣告連結會通報台北市電腦公會，後續請平台下架，假訊息部分則有開帳號給事實查核中心、調查局等單位可發動調查。

此外，林盈達指出，資安院將扮演第三方角色，蒐集甲方在乙方資安防護下的曝險情資並產出報告，協助甲方評估乙方提供的服務水準。為了提升台灣產品的資安競爭力，將推動國家級漏洞獵捕計畫，並接軌國際標準推動MIT資安標章。

林盈達會後受訪時補充，透過正規戰與游擊戰2路並進強化資安產品，一是資安院規劃建構資安標章實驗室，建立標準化測試流程，業界對此有很大需求量，未來不只資安院執行，也可能移轉給其他國內實驗室進行。

資安院副院長龔化中說明，資安標章不會強制進行，可能採分級方式，希望跟國外標準一致，國內產品銷售到國外會更順利。

二為國家級漏洞獵捕計畫，林盈達說，這項計畫如同「游擊戰」，會在大學實驗室進行，先挑選政府採購較多的國內資安產品，說服廠商參與國家級漏洞獵捕計畫，邀駭客社群測試產品是否有漏洞，若找出漏洞廠商將發出獎金，目標強化供應鏈產品資安。

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數發部今年預算遭大砍，外界關注是否影響資安防護能量。黃彥男表示，很多刪減經費是給法人做技術研發，資安好比貓抓老鼠，老鼠一直進化、有AI後愈跑愈快，貓當然也要升級能力才行，預算刪減當然有影響，強調會在有限資源下繼續努力，希望不要產生重大破口。

林盈達說明，舊計畫須調整資源，新計畫如數位訊息分析跟關鍵基礎設施防護的計畫還會再爭取科發基金。資安院也會爭取特別預算，盼有資源繼續衝刺業務。（編輯：張均懋）1140312