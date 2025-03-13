群創去年每股賺0.76元 閎康謝詠芬獲提名獨立董事

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（中央社記者潘智義台北13日電）面板廠群創光電今天公布2024年第4季稅後淨利新台幣91億元，基本每股盈餘1.13元。2024年全年稅後淨利67億元，基本每股盈餘0.76元。

群創光電今天除公布2024年財報，也公布2025年度董事會改選提名名單，此次在獨立董事提名名單，包括閎康科技董事長謝詠芬及前台北市會計師公會理事長張豐淦，使群創女性獨董席次增至2名。

群創說明，2024年第4季合併營收537億元，營業淨損43億元，稅後淨利91億元；2024年全年合併營收總計2165億元、營業淨損79億元、稅後淨利67億元。

回顧2024年，群創說明，受惠國際運動賽事帶動品牌拉貨及中國「以舊換新」消費補貼政策等刺激需求，使2024年全年營收年成長2.3%，全年度毛利率達6.5%。群創也追求資產效益最大化，第4季認列資產處分利益後，延續第2季及第3季基本每股維持獲利，2024年全年淨利順利轉盈。

展望2025年第1季，群創表示，中國「以舊換新」消費補貼政策延續、北美關稅效應均提升客戶拉貨意願，帶動電視及資訊電子面板出貨，價格可望持穩向上；市場預期多元人工智慧（AI）模型可進一步提升AI PC發展，對資訊電子面板需求提供長期支撐。

針對地緣政治帶來的不確定因素，群創表示，將透過策略布局、動態調整產品組合，並提高生產效率因應；同時持續推動雙軌轉型策略，深化非顯示器領域布局。

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董事提名部分，群創董事會提出名單包括董事長洪進揚、總經理楊柱祥（群創教育基金會法人代表）、執行副總經理楊弘文、台揚科技董事長謝其嘉，以及獨立董事謝詠芬（閎康科技董事長）、吳志毅（工研院光電所長）、吳志偉（渣打銀行前任執行董事長）、申心蓓（全國律師聯合會ESG委員會主委）和張豐淦（前台北市會計師公會理事長）。

群創說明，謝詠芬曾任職於友達光電及聯電，具備深厚的半導體與顯示技術經驗，是台灣少數對面板產業生態系具有深刻了解的女性專業經理人，將幫助群創在全球市場的拓展。張豐淦則在企業財務規劃與內部稽核領域有著豐富經歷，將協助群創提升財務透明度，強化國際資本市場競爭力。（編輯：潘羿菁）1140313