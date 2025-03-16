輝達GB300將亮相 分析：代工廠議價能力轉弱

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（中央社記者吳家豪台北16日電）輝達17日將舉行的GTC技術大會，有望發表新一代人工智慧（AI）伺服器GB300。分析師指出，在地緣政治影響下，供應鏈赴美生產成本增加，代工廠因競爭加劇、能領先出貨的時間縮短，議價能力轉弱，難轉嫁成本給客戶，僅台積電因技術領先而有能力漲價。

美國總統川普（Donald Trump）上任後猛揮關稅大刀，包括對中國加徵關稅，讓原本在中國設有龐大製造基地的台灣代工廠有苦難言，陸續把產能移往美國或尚未被課稅的地點，避免成本遽增、侵蝕獲利。晶圓代工廠龍頭台積電日前也宣布加碼對美國投資1000億美元（約新台幣3.29兆元）。

不過，赴美設廠的水電費用、人事成本都更貴，如何妥善控管支出，已是台灣供應鏈的必考題。

另外，隨著供應鏈在美國越來越完整、上游選擇變多，前外資分析師、現任香港聚芯資本管理合夥人陳慧明對中央社記者表示，以往業界認為像美超微（Supermicro）這樣的公司比較有能力漲價，因為它第一個出貨，被搶著要。但現在代工廠不只一家，競爭更激烈，能夠領先出貨的時間不像過去那麼長，大家的議價能力都會有差。

陳慧明認為，重點還是在於技術能力，以台積電為例，4奈米、3奈米或2奈米等先進製程如果不找台積電，「你真的也不曉得要去找誰」，這是因為市場地位不同，台積電的議價能力真的比較強。

他也提到，台積電現在的問題是地緣政治，晶片產業是川普最想要的東西，雖然不可能所有製造業都回去美國，但晶片是很重要的製造業，甚至會影響國防安全，台積電就算想要低調都很難，面對的壓力就顯得比較大一點。

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儘管輝達（NVIDIA）的AI晶片需求強勁，對台積電的營收貢獻持續成長，卻還是難以撼動最大客戶蘋果（Apple）的地位。

陳慧明估算，輝達去年占台積電營收比重約8%至9%，今年有望成長到14%至15%；即使今年台積電來自蘋果的營收與去年持平，占比也能維持20%以上，穩坐最大客戶。（編輯：楊蘭軒）1140316