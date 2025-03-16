台灣爭取海洋研究話語權 重型海洋科儀基地動土

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（中央社記者曾智怡台北16日電）國科會轄下國研院海洋中心規劃建置「重型海洋科儀自研自製基地」，今天舉行開工動土典禮，預計2026年底完工啟用。國研院院長蔡宏營表示，基地的建立將提升國內海洋科技自主研發實力，爭取台灣在國際海洋研究領域的話語權。

國研院透過新聞稿說明，國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心的重型海洋科儀自研自製基地，位於高雄海洋科技產業創新專區內，將建構鋼骨結構一層樓挑高建築，預計2026年底完工啟用。

國研院指出，基地有5大任務，包含作為海洋科技長期發展的核心基礎設施；提供重型海洋科儀自主研發及海洋儀器產製的實驗場域；供作研究船及關鍵探測系統後勤維運的基地；整合海洋中心海洋科儀設備、自主研發技術及精準探測技術等資源；支援學術研究、產業發展、人才培育及科普教育。

國研院表示，基地內將建置大型廠房與附屬設施，除提供海洋載具測試示範場域，並作為勵進研究船的後勤維運暨關鍵科儀工作站，完善台灣海洋科儀研發環境，推動海洋科儀設備國產化，減少對進口設備的依賴，以提升海洋產業效益。

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此外，基地將鏈結高雄興達港周邊產業，並與經濟部「海洋科技產業創新專區」合作，引薦區域內傳統加工產業投入高價值海洋科技產品製造，形成南台灣藍海科技廊帶，促進產業升級。

蔡宏營表示，隨著全球對海洋資源探索與環境保護需求持續增加，海洋科技創新已是台灣重要戰略。基地的建立將提升國內海洋科技自主研發實力，並成為產學合作平台，加速國內海洋科技產業發展，爭取台灣在國際海洋研究領域的話語權。（編輯：楊蘭軒）1140316