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施振榮獲聘為帛琉高級經濟顧問 推動創新合作

2025/3/17 11:42（3/17 12:42 更新）
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帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.，右）17日在帛琉頒發高級經濟顧問聘書給宏碁集團創辦人施振榮（左），同時雙方簽署合作備忘錄，將以台灣產業發展的成功經驗，協助推動帛琉經濟並展開多項創新商業模式的合作。（智榮基金會提供）中央社記者吳家豪傳真 114年3月17日
帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.，右）17日在帛琉頒發高級經濟顧問聘書給宏碁集團創辦人施振榮（左），同時雙方簽署合作備忘錄，將以台灣產業發展的成功經驗，協助推動帛琉經濟並展開多項創新商業模式的合作。（智榮基金會提供）中央社記者吳家豪傳真 114年3月17日
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（中央社記者吳家豪台北17日電）西太平洋島國帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今天在帛琉頒發高級經濟顧問聘書給宏碁集團創辦人施振榮，同時雙方簽署合作備忘錄，將以台灣產業發展的成功經驗，協助推動帛琉經濟，並展開多項創新商業模式的合作。

施振榮創辦的智榮基金會今天發布新聞稿指出，包含施振榮在內的台灣投資考察團15日前往帛琉，16日惠恕仁親自陪同投資考察團體驗帛琉海上觀光，今天惠恕仁正式頒發證書給施振榮，希望施振榮以過去創業的成功經驗協助帛琉經濟發展。施振榮則回贈由妻子葉紫華準備的故宮「王圖柄荷花」黃金畫。

施振榮表示，帛琉是台灣的友邦，外交部正積極推動榮邦計畫，民間業者也可以一同參與。尤其台灣已成為「科技島」，同時也是世界的「創新矽島」，可藉由台灣建立高科技產業及經營生態圈的經驗，協助友邦推動在地產業發展。

施振榮指出，雙方具體合作計畫目前還在洽談規劃中，例如健康產業將建立在帛琉傳統醫藥的基礎上，未來可與台灣的中醫藥研究團隊及國合會合作；在推動生物多樣性方面，將透過與中研院及保利馬公司合作，建立新型e-DNA（環境DNA）基因庫。

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在高階旅遊推動方面，施振榮指出，目前規劃與雄獅旅遊合作，初步先在裴里琉島（Peleliu）提供深度體驗；至於帛琉當地投資的Porrima 77生態旅遊船，將拓展高階潛水客層與生態旅遊巿場，目前規劃與日本的基金會合作。

雙方簽署合作備忘錄後，惠恕仁今年5月來台訪問時，將規劃代表團訪問高雄興達港，參觀Porrima P111船隻目前升級改造情況，了解船上各項科技，也將參訪緯創的高空風能試驗場，進一步落實相關計畫。（編輯：林家嫻）1140317

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