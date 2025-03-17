永豐餘：工紙市場雖低迷 成本壓力暫緩獲利有望正面

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（中央社記者何秀玲台北17日電）永豐餘投控今天召開法說會，總經理駱秉正指出，工紙市場從去年第4季以來持續低迷，今年第1季中國大陸整體需求依然不好，消費力道較弱，終端售價也呈現下滑。不過中國紙漿廠成本和費用壓力暫時出現緩解，對永豐餘獲利有望出現正面影響。

永豐餘今天說明2024年營運概況，2024年營收為新台幣784.13億元，年增6.2%，歸屬於母公司淨利為16.31億元，年減10.7%，主要受工紙供需失衡及原料成本不利因素影響整體營運，每股純益為0.98元，擬配發現金股利為0.8元。

以永豐餘2024事業群營收組成來看，以工紙紙器事業群占44%、林漿紙事業群占24%、紙潔品之外的其他事業（如乳膠材料產品等）占比18%、消費品事業群占14%。

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談到今年展望，駱秉正表示，去年第4季全球紙業較為低迷，今年第1季中國大陸需求也不佳，不光只有工紙，是整體消費力道都比較弱；不過從總產量來看，雖市場需求偏弱，但大陸還是有部分廠商擴充產能，生產成本費用壓力也稍微有緩解。

此外，他也表示，近期旗下永豐餘工紙新屋廠完成結合汽電共生、儲能系統、再生能源的智慧微電網示範場域，整合儲能系統應用服務，依示範場域的用電行為等資訊分析，預估每年約可減省5至10%用電支出。（編輯：潘羿菁）1140317