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PChome張瑜珊周磊辭任董事 大股東統一有望參加補選

2025/3/17 18:23（3/17 18:42 更新）
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PChome執行長張瑜珊、財務長周磊辭任董事。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北17日電）PChome網家今天公告，執行長張瑜珊、財務長周磊辭任董事，因公司治理規劃，擬進行董事席次調整，以符合私募股份認購契約的約定，董事張瑜珊與周磊已主動提出辭呈，以配合後續補選作業，並將在近期股東會提名統一企業參加補選。

去年統一集團入股PChome網路家庭，持有3成股權。網家今年2月公告，法人董事改派代表人，統一取得2席董事。原法人董事賽特資訊服務代表人為曾薰儀和周厚宇，改為統一超物流長胡長熹和統一超數位發展中心主管林振德。

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網家表示，張瑜珊、周磊辭任，並等待統一直接派任2席董事，為上市櫃公司普遍作法，統一派任董事將於股東會後上任；屆時賽特資訊代表人會再改由他人出任，雙方任期不會重疊；張瑜珊、周磊在公司職務未有異動。

統一企業董事長羅智先日前接受中央社訪問指出，入股網家後，網家未來將可在穩定環境下持續發展，「網家在電商經營基礎上，本就擁有紮實業務和優秀的經營人才，在這種穩定的大條件下，自然可以有諸多可期待的發展」。（編輯：潘羿菁）1140317

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