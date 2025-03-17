波蘭、捷克力推半導體 經部盼台捷貿易合作促投資

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（中央社記者劉千綾台北17日電）台積電赴德國設廠帶動，波蘭、捷克等鄰國積極推動半導體政策，並展現與台灣合作的企圖心。經濟部次長江文若表示，台積電德國廠效應將吸引供應鏈進駐，捷克具微電子產業發展優勢，經濟部也在布拉格設立首座貿易投資中心，盼雙方合作吸引更多投資機會。

江文若下午出席「晶片供應鏈韌性—共創全球永續半導體產業」論壇，與日本、波蘭、捷克和菲律賓等產官人士座談，交流全球半導體產業發展和國際合作等議題。

菲律賓前貿工部長巴斯克華（Alfredo E. Pascual）表示，菲律賓為半導體封裝測試（ATP）重鎮，在全球占比達6成，協助美商德州儀器（TI）等公司；隨著晶片製程複雜化，為在全球價值鏈找到立足點，菲律賓須從原本的ATP轉型到高階封裝測試的技術，提供先進技術的解決方案。

巴斯克華表示，菲律賓在晶片設計有優秀的工程人才，也將提供IC設計和軟體開發等政策獎勵。此外，菲律賓擁有4000萬名青年人口，識讀率高達96%、英文能力佳，未來希望擴大半導體和電子產業等合作，並與台灣合作先進半導體技術，充分發揮菲律賓重要的戰略產業地位。

國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體產業面臨地緣政治、供應鏈重組、永續和人才短缺4大挑戰，但沒有單一國家可以獨自完成，半導體產業須國際合作，全球共同建構以信任為基礎的供應鏈，其中美國擅長EDA和晶片設計，韓國具記憶體產業優勢，歐洲則擅長研發設備等，日本更主導半導體材料50%地位。

捷克參議院外委會主席費雪表示，台灣和捷克政府在半導體結盟已有初步成果，攜手合作人才教育、半導體設計等領域，隨著台積電赴德國投資，布拉格距離德勒斯登車程約2小時即可抵達，加上台灣和布拉格之間有直航班機，台捷可掌握機會，共創產業生態系。

談及台捷合作，江文若表示，在台積電德國廠效應帶動下，可能吸引其他供應鏈進駐當地，捷克具微電子產業發展優勢，帶動就業和產業合作機會，經濟部也在布拉格設立首座貿易投資中心，希望雙方合作吸引更多投資機會。

波蘭投資貿易局（PAIH）局長迪加（Andrzej Dycha） 表示，德國、波蘭和捷克推動在3國交界之處打造歐洲半導體之谷，波蘭和捷克皆為電動車電池的生產重鎮，加上歐洲積極推動半導體產業發展，將成為歐洲下個十年的成長引擎，其中台灣扮演關鍵角色，奇美、光寶等台廠近期決定加大投資波蘭，展現台波企業合作的重要性。

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此外，台灣默克集團董事長李俊隆表示，默克提供薄膜等先進半導體材料，協助客戶在生產線製造更高階晶片，近期宣布在高雄成立半導體科技園區，園區第一階段預計於年底完成並啟用，在地製造材料供應台灣及鄰近區域等客戶。

江文若總結表示，志同道合的民主國家需要一起合作，共同建立永續的半導體供應鏈生態系，並確保在晶片創新、關鍵技術、量產能力等科技發展。（編輯：楊凱翔）1140317