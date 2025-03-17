加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
代理孕母行不行？爭議30年未解 看懂正反論述、各國現況
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

波蘭、捷克力推半導體 經部盼台捷貿易合作促投資

2025/3/17 18:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北17日電）台積電赴德國設廠帶動，波蘭、捷克等鄰國積極推動半導體政策，並展現與台灣合作的企圖心。經濟部次長江文若表示，台積電德國廠效應將吸引供應鏈進駐，捷克具微電子產業發展優勢，經濟部也在布拉格設立首座貿易投資中心，盼雙方合作吸引更多投資機會。

江文若下午出席「晶片供應鏈韌性—共創全球永續半導體產業」論壇，與日本、波蘭、捷克和菲律賓等產官人士座談，交流全球半導體產業發展和國際合作等議題。

菲律賓前貿工部長巴斯克華（Alfredo E. Pascual）表示，菲律賓為半導體封裝測試（ATP）重鎮，在全球占比達6成，協助美商德州儀器（TI）等公司；隨著晶片製程複雜化，為在全球價值鏈找到立足點，菲律賓須從原本的ATP轉型到高階封裝測試的技術，提供先進技術的解決方案。

巴斯克華表示，菲律賓在晶片設計有優秀的工程人才，也將提供IC設計和軟體開發等政策獎勵。此外，菲律賓擁有4000萬名青年人口，識讀率高達96%、英文能力佳，未來希望擴大半導體和電子產業等合作，並與台灣合作先進半導體技術，充分發揮菲律賓重要的戰略產業地位。

國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體產業面臨地緣政治、供應鏈重組、永續和人才短缺4大挑戰，但沒有單一國家可以獨自完成，半導體產業須國際合作，全球共同建構以信任為基礎的供應鏈，其中美國擅長EDA和晶片設計，韓國具記憶體產業優勢，歐洲則擅長研發設備等，日本更主導半導體材料50%地位。

捷克參議院外委會主席費雪表示，台灣和捷克政府在半導體結盟已有初步成果，攜手合作人才教育、半導體設計等領域，隨著台積電赴德國投資，布拉格距離德勒斯登車程約2小時即可抵達，加上台灣和布拉格之間有直航班機，台捷可掌握機會，共創產業生態系。

談及台捷合作，江文若表示，在台積電德國廠效應帶動下，可能吸引其他供應鏈進駐當地，捷克具微電子產業發展優勢，帶動就業和產業合作機會，經濟部也在布拉格設立首座貿易投資中心，希望雙方合作吸引更多投資機會。

波蘭投資貿易局（PAIH）局長迪加（Andrzej Dycha） 表示，德國、波蘭和捷克推動在3國交界之處打造歐洲半導體之谷，波蘭和捷克皆為電動車電池的生產重鎮，加上歐洲積極推動半導體產業發展，將成為歐洲下個十年的成長引擎，其中台灣扮演關鍵角色，奇美、光寶等台廠近期決定加大投資波蘭，展現台波企業合作的重要性。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，台灣默克集團董事長李俊隆表示，默克提供薄膜等先進半導體材料，協助客戶在生產線製造更高階晶片，近期宣布在高雄成立半導體科技園區，園區第一階段預計於年底完成並啟用，在地製造材料供應台灣及鄰近區域等客戶。

江文若總結表示，志同道合的民主國家需要一起合作，共同建立永續的半導體供應鏈生態系，並確保在晶片創新、關鍵技術、量產能力等科技發展。（編輯：楊凱翔）1140317

江文若
東京食品展台灣館開幕 地瓜球將賣進東京巨蛋大阪世博會4月登場 台灣TECH WORLD館拚百萬人次
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
亞利桑那州長訪新竹總部 台積電：雙方合作將更緊密
197
更多編輯台推薦新聞：