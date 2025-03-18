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台灣金聯釋100戶平價住宅 千萬元以下占40戶

2025/3/18 11:41
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（中央社記者張璦台北18日電）台灣金聯今天宣布推出100戶平價住宅、84%位於六都，3月20日至4月21日為賞屋及登記時間，抽籤日4月30日；今年最低總價為台中市漢口路四段商圈的套房售價新台幣299萬元，千萬元以下占40戶，包含雙北地區套房。

台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍今天召開記者會，說明今年度平價住宅銷售活動。她指出，今年台灣金聯平價住宅銷售活動是與子公司力興、力寶，採聯合銷售方式辦理，銷售活動將從3月20日起到4月21日止、為期33天，抽籤日落在4月30日。

宮文萍表示，平價住宅銷售物件由去年的88件增加到今年的100件，且每坪平均單價較113年實價登錄均價略低約8%；同時，六都物件比例提升至84%，六都均有售價不到千萬元的物件可選擇，並增加捷運宅案件數至15件，也延長履約期限至120日，以回應民眾購屋需求。

宮文萍指出，台灣金聯平價住宅銷售邁入第15年，產權清楚、非輻射屋、非海砂屋、非事故屋，讓民眾買得安心、住的放心，也因為價格平實，讓利回饋，加上申購方式簡單、明確，可避免不必要的人為炒作議價，對平抑房價有一定的示範作用。

宮文萍進一步表示，今年台灣金聯平價住宅100件產品類型涵蓋透天厝、公寓大廈、套房、事務所等，可滿足多元居住需求。以區域分布，六都占了84件，其中北北桃有52件。

以全部物件售價分析，台灣金聯指出，每戶平均1312萬元，1000萬元以下占40件，1000萬至1500萬元有29戶，1500萬至2000萬元有17戶，2000萬元以上則占14戶。

台灣金聯表示，今年最低總價落在台中市漢口路四段商圈的套房，售價為299萬元；同時，雙北地區千萬元以下物件並未絕跡，包含在台北市重慶北路二段的套房935萬元、新北市景平路套房635萬元。

捷運宅方面，台灣金聯指出，今年精選15件距離捷運站500公尺內（含共構宅）捷運宅，共構宅共5件，包含4件位於中和新蘆線的菜寮站，1件位於文湖線的內湖站，另10件距捷運站步行距離僅約500公尺以內，包含雙北8件、高雄2件。

針對今年平價住宅買氣展望，宮文萍認為，央行端出第7波信用管制後，目前房市已有降溫，交易量在縮減、價格微幅下降，雖然第8波管制可能用金檢替代，但市場觀望氣氛濃厚，評估今年買氣大致與去年持平。

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宮文萍進一步說明，考量銀行有房貸管控措施，撥款時間可能較長，所以履約期限由原本的90日延長至120日，且部分公股銀行也有與台灣金聯合作配合；她認為，目前沒有發現投資客炒作平價住宅的問題，在央行貸款成數限制措施下，投資客應會退場，但若有發現相關情況，未來也會精進機制，並會研究購買資格是否需限為無自有住宅者。

此外，宮文萍提到，台灣金聯共享辦公室目前還有部分尚未出租，現正與人工智慧（AI）新創、中小企業洽談進駐，她想將之變成AI新創基地；至於雲林北港工業園區（原萬有紙廠）15公頃土地預計20日完成簽約，屆時會公布買方。（編輯：張均懋）1140318

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