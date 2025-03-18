新唐推出新MCU 搶攻車用和工業市場

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（中央社記者張建中新竹18日電）新唐科技今天宣布，新推出M2A23系列32位元安謀（Arm）Corrtex-M32微控制器（MCU）產品，主打車用與工業控制市場。

新唐科技發布新聞稿指出，M2A23系列MCU產品搭載Arm Cortex-M23核心，可在最高攝氏125度的環境溫度下運行，並支援2.5V至5.5V的寬電壓範圍，最高運行速度可達72MHz。

新唐表示，M2A23系列MCU產品在車用系統中，可以驅動車載網路與車身控制裝置；在工業自動化領域，可以應用於馬達控制與感測數據處理。

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新唐指出，M2A23系列MCU產品支援多種開發環境，包括免費使用的Keil MDK及新唐自有的NuEclipse。此外，新唐也提供PinView、PinConfig等軟體開發工具，協助客戶加速產品上市時程。

新唐先前表示，車用市場已進行庫存修正一段時間，預期2025年車用市場可望回穩，車用產品業績表現將比2024年樂觀。（編輯：張均懋）1140318