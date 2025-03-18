台股漲153.04點
2025/3/18 14:17
（中央社台北18日電）台北股市今天開高走高，收盤漲153.04點，為22271.67點，漲幅0.69%，成交金額新台幣2739.89億元。
加權指數開盤為22204.62點，盤中最高22327.1點，最低22186.42點；不含金融股指數19321.05點，漲137.53點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.03%、食品股漲0.76%、塑化股漲0.41%、紡織股漲1.41%、機電股漲0.75%、造紙股跌0.06%、營建股漲0.19%、金融股漲0.49%。
委買張數1925萬7675張，委賣張數1083萬7111張，成交張數576萬8806張。
收盤時上漲640家，下跌296家，持平126家。
成交量前5名個股為群益台灣精選高息、群創、元大滬深300正2、華邦電、廣宇。
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漲幅前5名個股為虎山、中福、銘旺科、昇陽、興能高。
跌幅前5名個股為大飲、康控-KY、台揚、麗嬰房、天瀚。1140318
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