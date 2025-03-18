玉山金擬砸27.62億收購保德信投信 金融業併購又一案

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（中央社記者羅元駿台北18日電）金融業併購又一案，玉山金今晚召開重大訊息記者會宣布，擬以新台幣27.62億元併購保德信投信。

玉山金總經理陳茂欽、資深協理林俊佑今晚在證交所召開重訊記者會說明，董事會今天決議通過長期股權投資案，將取得美國保德信金融集團旗下保德信投信全部91.2%股權，投資金額約27.62億元。

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玉山金董事長黃男州於2月法說會曾說過，台灣進入「金控2.0」時代，各金控的版圖、規模和獲利進入更激烈的競爭，玉山金也將持續壯大銀行、金控版圖。

過去玉山金有投信子公司，不過在2008年將投信經營權100%轉售，時隔17年玉山金將再次補回投信版圖。（編輯：潘羿菁）1140318