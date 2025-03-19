大成旗下勝博殿加速展店 餐飲營收有望增溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北19日電）大成副總裁韓家寅今天表示，餐飲事業營收占集團比重逾3%，約新台幣40億元，表現最亮眼品牌為勝博殿，今年將再開出6家店；去年引進的日本串燒鳥貴族，也將再開3至4家，加上接手微風的三總商店街預計今年7月開幕，餐飲營收有望增溫。

大成餐飲服務群經營品牌，包括勝博殿、檀島、岩島成、安心巧廚、安心購、中一排骨、吉福雞舖、好食城、鳥貴族；其中台灣勝博殿是由母公司日本Green House Foods與大成共同經營，今天舉辦20週年慶記者會。

韓家寅今天表示，勝博殿目前是大成所有餐飲品牌中表現最好，目前全台共有39家，今年將再開6家店，將以百貨店為主；大陸市場僅負責華北，目前在北京和天津皆有展店，店數約20家，大陸也將會持續展店。

他說，以勝博殿營運來看，去年營收約17.5億元，今年加入新店舖後，營收有望達近19億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大成去年引進日本串燒品牌鳥貴族，今年預計再開出3至4家店，以街邊店為主。

此外，去年大成旗下好食城與國防醫學院三軍總醫院簽約，接手微風三軍總醫院商店街，大成主管表示，預計今年7月正式開幕，將會引進植物肉和檀島的新品牌，有望挹注營運動能。（編輯：張均懋）1140319