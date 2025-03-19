經部：國際大廠2024年在台研發投資金額244億創高

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（中央社記者張璦台北19日電）經濟部今天表示，目前國際大廠在台灣設立研發中心約40家，且北、中、南均有布局，外商在台布局可形成無形矽盾效應，且據統計，2024年國際大廠在台研發投資金額新台幣244億元，創歷史新高，顯示「外商在台灣投資不手軟」。

國科會今天召開第14次委員會議，經濟部在會中提報「吸引國際大廠來台設立研發中心」，促成投資、培育人才並創造就業。

經濟部產業技術司司長邱求慧在會後說明記者會表示，經濟部2015年起推動「全球研發創新夥伴計畫」，並於2020年推動「領航企業研發深耕計畫」（大A+計畫），引進國際大廠在台設立研發中心。

邱求慧指出，截至目前，已促成美光、輝達、超微、英飛凌、恩智浦、艾司摩爾、應用材料、科林研發、新思、益華等AI及半導體領域關鍵大廠來台，引進AI軟硬體、高頻寬記憶體、車用晶片、半導體設備、EDA軟體工具等關鍵技術來台，與台廠共同合作研發。

反映在數據上，邱求慧指出，目前國際大廠在台灣設立研發中心約40家，2024年國際大廠在台研發投資金額達新台幣244億元，創下歷史新高，顯示「外商在台灣投資不手軟」。

邱求慧提及，外商在台設立的研發、營運、設計、製造中心，並不是都高度集中在雙北或大新竹地區，而是在台灣各地都有布局，對台灣的人才培養、提升薪資水準、增加新的工作機會、科技研發，均有助益。

邱求慧進一步說，計畫推動至今，已與超過1000家國內廠商共同研發創新，提高國內廠商技術水準，並協助國內傳產、新創及中小企業導入AI，加速百工百業AI化；另與國內大學合作，每年培育4000人以上科技人才；累計帶動製造投資逾5200億元，創造高薪工作機會6660人。

邱求慧表示，面對美國總統川普2.0時代，外界非常關注台積電海外布局動向，但同時也有這麼多外商願意來台灣投資，意味台灣的重要性以及在供應鏈扮演的角色無可置疑，這是一種無形的矽盾效應，台灣不應妄自菲薄。

邱求慧說，政府正在推動5大信賴產業，包含半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控、次世代通訊，外商來台布局其實就是支援這些產業，完全符合台灣政策需要，對台灣成為全球AI智慧之島，將發揮關鍵角色。

此外，媒體關切，國際AI晶片大廠申請台灣政府補助計畫，經濟部為避免人才排擠效應，要求須引進國外人才達5成，其他廠商是否也需配合此規定。

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邱求慧回應，引進海外人才達5成的作法目前已從輝達、超微，擴散到所有外商都一體適用，這是通案處理的方式，甚至是國內大型業者也會比照。

他會後說明，若為外商或年營收新台幣200億元以上的國內大廠，申請大A+計畫，或A+全球研發創新夥伴計畫，都要引進國外人才達5成，但可以透過先與大專院校合作培育外籍學生，逐年聘僱方式達成。（編輯：潘羿菁）1140319

經濟部19日表示，目前國際大廠在台灣設立研發中心約40家，且北、中、南均有布局，外商在台布局可形成無形矽盾效應，且據統計，2024年國際大廠在台研發投資金額新台幣244億元，創歷史新高，顯示「外商在台灣投資不手軟」。圖為經濟部門口外觀。（中央社檔案照片）