中信銀攜27金融機構 組渢妙一期離岸風場千億聯貸案

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（中央社記者羅元駿台北19日電）金融機構支持台灣綠能產業發展，中信銀行今天指出，擔任哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙一期離岸風場的台灣財務顧問，成功籌組約新台幣1030億元的聯合授信案，共吸引27家金融機構參與。

中信銀今天發布新聞稿指出，CIP渢妙一期離岸風場的1030億元的聯合授信案，吸引27家本國及外商銀行參與、超額認購達1.5倍，本國銀行認購金額高達67%，為同類型專案融資比重最高，也是首件融資到位的第3階段區塊開發風場、首件非單一購電方的離岸風場。

中信銀表示，渢妙一期離岸風場是繼彰芳暨西島離岸風場與中能離岸風場，第3度擔任CIP台灣財務顧問，更擔任本案的統籌主辦銀行、額度管理銀行、設帳行及避險銀行角色。

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中信銀說明，渢妙一期離岸風場為首件非單一購電方的離岸風場，中信銀身為台灣財務顧問，透過相關產業的徵授信經驗，協助開發商、出口信貸保證機構與外商銀行評估企業購電可行性，同時協助解決買賣雙方於企業購售電合約（CPPA）商議困難點並提供融資建議。

渢妙一期離岸風場位於台中市外海約35公里處，規劃安裝33座風機，總裝置容量達500MW（千瓩），預計2027年底完工。中信銀指出，透過專案融資持續投入再生能源領域、帶動企業淨零轉型，以行動支持國家能源轉型、響應永續發展目標。（編輯：潘羿菁）1140319