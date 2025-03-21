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友達：實踐綠色生產減塑 設定2030年塑膠中和目標

2025/3/21 14:52（3/21 16:31 更新）
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面板廠友達將循環經濟融入員工生活，利用企業內回收塑膠再製為循環商品環保傘、環保衣、垃圾袋等，賦予廢塑新生命，透過生活減塑發揮影響力，並宣布設定2030年達成塑膠中和目標。（友達提供）中央社記者潘智義傳真 114年3月21日
面板廠友達將循環經濟融入員工生活，利用企業內回收塑膠再製為循環商品環保傘、環保衣、垃圾袋等，賦予廢塑新生命，透過生活減塑發揮影響力，並宣布設定2030年達成塑膠中和目標。（友達提供）中央社記者潘智義傳真 114年3月21日
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（中央社記者潘智義台北21日電）為擴大企業的永續影響力，面板廠友達今天宣布設定2030年達成塑膠中和目標；在製程減塑部分，透過與跨部門小組、供應鏈密切合作，使2024年塑膠包材回收率高達96%。

友達說明，針對塑膠使用，已制定「3R+1：限塑Replace、減塑Reduce、再塑Recycle、反思Re-think」的行動策略，將減塑措施擴及至更廣泛的生態圈，涵蓋員工生活。

同時，友達鼓勵員工以行動落實減塑，透過食衣住行各面向建構員工綠色生活圈，全年共減少22萬支寶特瓶的使用，展現企業對永續的全方位承諾。

友達光電積極響應國際淨零趨勢，並瞄準台灣2050淨零排放路徑，將資源減量、循環經濟的精神落實於生產及企業社會責任，攜手生態圈共同實踐，已連續5年蟬聯「台灣循環經濟獎」肯定。

友達光電永續長古秀華表示，作為永續領頭羊，友達致力綠色生產與環境永續。響應聯合國可持續發展目標SDG 12責任生產及「全球塑膠公約」，擬定循環經濟策略，跨部門推動綠色製造，提升企業對環境正向效益。

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友達的循環經濟策略涵蓋永續產品、綠色製造及綠色供應鏈3大面向。在永續產品領域，透過創新研發，將再生塑料應用於顯示器產品，逐年提高再生料使用率，2024年成功導入超過250款新型顯示器。

綠色製造方面，透過製程減少資源浪費及促進內部循環使用，實現92%的廢棄物再利用率，並與供應鏈合作回收包材，累計效益達新台幣10.39億元，彰顯出色的綠色供應鏈成效。（編輯：張均懋）1140321

#中和
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#聯合國
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