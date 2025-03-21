合庫銀東京分行拚今年開業 聚焦半導體供應鏈商機

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（中央社記者張璦台北21日電）合庫銀行海外營運有望添新動能，合庫金控主管今天表示，合庫銀行東京分行、新加坡分行設置尚待當地主管機關核准，力拚今年開業，完善亞洲區域布局，其中東京分行將聚焦不動產、聯貸案與台積電供應鏈商機。

合庫銀行考量台灣與新加坡雙邊貿易密切，規劃在新加坡設立分行，已獲金管會核准申設。

合庫金主管今天指出，新加坡分行開設目前正在等待當地主管機關核准，有機會在今年開業，將聚焦高階理財相關業務，並整合新南向區域內融資及金流服務，完善在東南亞版圖的完整性，協助台商拓展事業版圖。

東京分行規劃方面，合庫金主管指出，主要考量日本為全球主要經濟體，與台灣雙邊貿易往來密切，加上台灣半導體供應鏈前進日本，因此把金融服務觸角延伸至東北亞，此案已取得金管會核准，目前同樣在等日本金融廳核准。

合庫金高層表示，日本化學品、機器人產業非常強，與台灣產業鏈形成互補，未來合庫銀東京分行將鎖定台積電相關供應鏈資金需求，以及不動產、聯貸案等商機，且將有望與合庫金創投子公司合作布局熊本地區的商業房地產，並為布局熊本出張所預作準備，同時，也會與日本當地銀行進行業務連結合作。

至於亞洲資產管理中心高雄金融專區，該名高層主管表示，合庫銀在高雄金融專區周邊本來就有許多據點，一定會積極響應亞洲資產管理中心相關政策。

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合庫金今年目標是將非銀行子公司獲利貢獻度拉升至10%左右；銀行方面，將優化授信資產結構，企金業務著重提升台外幣放款營運量及收益，持續拓展中小企業貸款及推動政策性貸款；外匯業務將積極開發潛力客戶，並藉由優化存款體質，擴大外幣資金池，個金業務也會強化防阻詐業務，減降警示帳戶數量。

合庫金113年淨利較前一年度成長10%。針對股利政策，合庫金主管表示，股利政策將在多方考量、經董事會通過後於近期對外公告，由於獲利增加，整體股利亦有望成長，具體配發情況以公告為準。（編輯：張均懋）1140321