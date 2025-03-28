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華紙宣布4月起調整各項紙品售價 漲幅5%

2025/3/28 15:09
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（中央社記者曾仁凱台北28日電）永豐餘集團旗下林漿紙廠華紙今天宣布，4月起旗下所有特殊紙、文化用紙及紙板，產品售價調漲5%。

華紙表示，由於國際漿價從去年底開始連續上漲至今，長、短纖漿價漲幅均超過10%，且國際回收紙原料價格連續2個月上漲，原料上漲，外加其他營運成本不斷攀升，為因應成本增加，決定4月上調所有產品售價，漲幅5%。

受地緣政治等多重因素影響，壓抑紙漿業復甦力道，華紙營運已連虧2年，去年營收新台幣207.67億元，年減0.9%；歸屬母公司淨損2.52億元，雖然比起2023年淨損5.73億元，虧損收斂56%，但未脫赤字，每股淨損0.23元。

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華紙總經理陳瑞和日前在法說會中分析紙漿價格，他表示長纖漿價去年第2季衝上高點，每噸站上750美元，之後短短3個月，又跌回550美元，主要反映中國市場需求不振，影響整體供應鏈。

去年11月開始，紙漿廠商撐不住壓力，開始調漲價格，每次上調20美元，已連漲4個月。華紙此次順勢調升紙品售價，力圖扭轉營運虧損頹勢。（編輯：張均懋）1140328

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