合庫銀強化防阻詐 擬導入金融簡訊專用短碼

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（中央社記者張璦台北28日電）強化防阻詐，合庫銀行今天表示將端出多項措施，包含加強管控高風險帳戶、強化行內聯防通報機制，以及精進開戶審查機制，辦理實地訪查，杜絕人頭帳戶，並規劃導入「金融業簡訊專用編碼」，防止客戶遭不實訊息誤導。

強化防阻詐為合庫銀今年重點業務之一，合庫銀今天透過新聞稿指出，近期召開全行打詐會議，規劃以「事前預防」、「事中審查」、「事後監控」等3大面向積極管控高風險帳戶，辨識可疑帳戶態樣，提升由系統輔助控管，加強防詐力道。

同時，合庫銀表示，擬強化行內聯防通報機制，針對臨櫃異常態樣或高風險帳戶，把資訊分享至所有分行提醒防範，加強防堵詐騙；並精進開戶審查機制，於必要時辦理實地訪查，以杜絕不法帳戶及人頭帳戶。

合庫銀指出，在導入AI科技防詐方面，與金融同業合作「鷹眼識詐聯盟」聯合學習專案，運用AI技術識別風險帳戶，提前攔阻詐騙金流，並規劃導入「金融業簡訊專用編碼」，防止客戶遭不實訊息誤導。

合庫銀進一步表示，民眾申請網路銀行、金融卡及電話語音服務等約定轉帳，除本行本人帳戶外，延後至次2日生效，且配合財金公司灰名單機制，就轉入約定達一定次數以上的帳號，主動關懷提醒客戶注意；同時，就網路銀行（含行動網銀）約定轉入帳號組數予以限制，提升民眾對詐騙的警覺，降低犯罪集團得逞機率，多管齊下防堵詐騙，守護民眾財產安全。

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合庫銀指出，將持續深化與警方及各界合作，因應變化滾動式調整防詐措施，擴大行員防詐教育訓練，透過實境演練或相關案例強化第一線攔阻成效，亦不定期於官網、ATM及社群媒體發布最新防詐資訊，提醒民眾慎防詐騙。

合庫銀呼籲，如果民眾接獲可疑來電或投資邀約，應保持警覺，立即撥打165反詐騙專線或聯繫合庫客服查證，遠離詐騙陷阱。（編輯：楊蘭軒）1140328