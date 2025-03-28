台鹽擬收購台鹽綠能股權 全面主導營運革新

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（中央社記者潘智義台北28日電）台鹽公司今天董事會依企業併購法等相關規定，以每股現金新台幣0.917元，通過台鹽綠能股份轉換案，收購台鹽綠能33.25%股權（1232.5萬股），交易對價1130.2萬元，成為台鹽公司100%持股子公司。

台鹽表示，董事會通過台鹽綠能股份轉換案，將加速台鹽綠能公司體質優化，並同時改善營運困境。

台鹽公司董事長丁彥哲表示，基於台鹽泛公股企業形象，為承擔起社會責任，並善盡經理人職責，在經濟部與董事會支持下，擬以每股現金0.917元執行台鹽綠能公司股份轉換案，此案經委請誠品聯合會計師事務所會計師賴明陽及承泰聯合會計師事務所會計師許豪文就交易價格合理性表示意見。

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台鹽說明，依會計師複核意見書，台鹽綠能公司33.25%股權價值評估分析報告採可類比公司法及可類比交易法估值在648.6萬元至1611.6萬元之間，所以採區間中位數1130.2萬元作為交易對價。

台鹽表示，台鹽綠能公司因前經理人等簽訂多件不利公司合約，導致經營績效不彰，並於2月27日由台南地檢署起訴求刑，該公司累積虧損至2024年底已擴大至94.58%。台鹽公司完成股權收購後，將透過集團資源的整合落實開源節流措施，並對法律訴訟案件進行風險控管，以維護公司利益及利害關係人權益，期望在母公司的支援下讓台鹽綠能公司度過難關。（編輯：楊凱翔）1140328