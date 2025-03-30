鴻海輪值CEO交棒 集團中央園區長楊秋瑾接任

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（中央社記者潘智義台北30日電）鴻海科技集團今天宣布，自去年4月啟動輪值執行長（CEO）制度以來，首位輪值CEO、集團E事業群總經理林忠正已順利完成任務，交棒給集團中央園區長楊秋瑾，將於明天正式就任。

鴻海董事長劉揚偉表示，企業想要永續經營，很重要的就是接班計畫，CEO輪值制度是其中重要的一環。目的要讓公司內部管理層年輕化，以培養、拔擢接班人才，並強化分工以及公司治理。首任輪值CEO由事業單位主管擔任，可以更全面整合事業單位、提升營運績效；第2任由中央單位主管擔任，期望進一步「整合中央與地方」、提升服務機能，「用制度面向全球化管理」，達成「強中央、富地方」的目標。

劉揚偉肯定林忠正擔任輪值CEO期間，貫徹CEO職責，全力促進達成營運目標，奠下很好的範例。他表示，透過輪值計劃，可以讓高階主管培養集團最高領導階層的視角、增強經營管理的深度和廣度，並提高對於整體集團營運的統籌能力，打造成為全球企業組織管理的標竿。

甫接任輪值CEO的楊秋瑾於2007年加入鴻海，歷經多個單位的培訓歷練，目前同時身兼準時達國際供應鏈管理公司的董事長與執行長。在去年度鴻海首度設立園區組織之際，成為首任的集團園區長，負責整合全球園區需求以及提升中央單位的服務能力。

楊秋瑾表示，將以集體智慧將鴻海的輪值CEO制度，打造成為全球企業組織管理的標竿，並透過組織及制度的力量，讓公司治理得以永續，打造更敏捷，更有承接力及能快速應對市場環境挑戰的領導架構。

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她指出，作為組織「接力賽」的一環，未來將聚焦經營管理，持續推動管理優化，將管理制度與科學工作方法標準化和數位化，以利傳承，推動「分享、合作、共榮」文化等重點工作的落地與實踐。

楊秋瑾為鴻海集團內部重點培訓的女性主管之一，於2023年從數百名國際女性高階主管競爭者中，當選為WeQual Award亞太區專業類年度最佳女性高階主管。（編輯：楊蘭軒）1140330