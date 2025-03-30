拚高資產管理業務績效誰最強 一銀連續5個月穩坐冠軍

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（中央社記者羅元駿台北30日電）銀行證券拚超過億元高資產管理市場，根據金管會統計，截至今年2月底止，第一銀行的管理資產規模（AUM）衝高至新台幣2381億元，已連續5個月穩坐開辦高資產業務的12家銀行冠軍；券商則仍由永豐金證以1506億元績效高居首位。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年2月底止，共14家銀行獲准開辦財管2.0業務。

金管會銀行局副局長侯立洋指出，目前核准的渣打銀行（台灣）和台新銀尚未開辦業務，合計其他12家高資產客戶數達1萬2617人，AUM合計1兆4852億元。

金管會補充，截至今年2月底，銀行AUM資產組合配置為存款占45.9%、基金為15.6%、債券13.9%、保險11.1%和境外結構型商品6.6%。

檢視個別銀行業績，第一銀高資產客戶AUM衝至2381億元，穩坐冠軍，高資產客戶數為2218人；中信銀高資產客戶AUM為2230億元，但高資產客戶數2234人，仍為各銀行之冠；第3為兆豐銀，高資產客戶AUM達2158億元，高資產客戶數共1786人。

金管會證期局也同步公布，截至今年2月底止，共有8家獲准開辦高資產業務的券商，自開辦業務起累計交易金額達2863億元，年增74%，累計客戶數合計達1195人，年增38%。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，開辦高資產業務的券商過去1年都維持8家，目前證期局也沒有收到新券商的申請。

黃厚銘說，證券商以複委託、財富管理及自營等辦理財管2.0。其中，複委託累計交易金額達2496億元，占比87%，因全球股市走勢樂觀，帶動複委託快速成長。

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至於財管及自營累計交易金額分別達119億元及248億元，占比各為4%和9%。

觀察個別券商高資產業務累計交易金額，永豐金證以1506億元穩坐冠軍，其次為國泰證的693億元，第3為兆豐證的327億元。若以累計客戶數排序，永豐金證亦以814人奪冠，其次為國泰證的493人，兆豐證219人緊跟在後。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1140330