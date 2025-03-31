美祭對等關稅前夕 台股重挫逾700點跌破20900點

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（中央社記者潘智義台北31日電）美國即將在4月2日實施對等關稅，不確定因素下美股上週五重挫，台股今天盤中大跌逾700點，連續摜破21000點、20900點整數關卡。

10時46分，加權指數跌719.15點至20883.74點，成交值新台幣2189.97億元。

台積電盤中跌35至917元，鴻海跌9元至145元，聯發科跌70元至1395元。

台塑四寶齊跌，台塑、南亞、台化、台塑化跌幅均逾2%。

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華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，美國4月2日課徵對等關稅細節公布前，投資人只能等待，且美國公布時間正好緊接清明節連假，更加重假期前的不確定狀況，只要美股大跌，台股就可能遭到波及，現階段投資人只能等待。

儲祥生直言，若美國課徵對等關稅的稅率不高，可能就是利空出盡，若稅率很高，將只是關稅大戰的開始，因為後續世界各國祭出對美的報復性關稅，將使全球經濟陷入困境。（編輯：張均懋）1140331