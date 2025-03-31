大魯閣棒壘球打擊場進軍美國 插旗休士頓、鳳凰城

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（中央社記者江明晏台北31日電）大魯閣今天宣布，經一年籌備與發展，美國首家棒壘球打擊中心28日在德州休士頓凱蒂（Katy）開幕，今年也將在鄰近台積電美國廠的亞利桑那州鳳凰城市區，開設第2家與第3家分店。

大魯閣2023年7月成立美國公司，初始資本額為300萬美元，隨著美國市場布局深化，大魯閣美國公司2024年6月進一步增資至2000萬美元，同時，台灣健身品牌柏文（健身工廠）也參與增資，持股15%。

大魯閣今天透過新聞稿宣布，進軍美國市場的首家大魯閣棒壘球打擊中心開幕，位於德州休士頓Katy的購物商場內，結合棒壘球打擊、投球訓練、AI互動打擊、投籃機、迷你保齡球、飛鏢、各類遊戲機及餐飲服務。

大魯閣說明，休士頓是美國第4大城，是棒球文化濃厚的城市，為休士頓太空人隊（Houston Astros）的主場，當地對棒壘球運動廣泛市場基礎。此外，Katy地區為休士頓都市圈內發展最快的區域之一，擁有大量家庭客群及年輕運動愛好者，消費力強勁。

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大魯閣表示，在台灣擁有超過20年的運動娛樂經驗，並結合日本超過50年的棒壘球設備技術，提供打擊體驗。大魯閣美國公司營運與管理團隊皆為美國在地聘任，未來將積極拓展美國市場，已選定德州、亞利桑那州及加州作為第一階段的發展重點。

繼休士頓Katy店後，大魯閣表示，計劃於2025年6月初及7月初，在亞利桑那州鳳凰城市區開設第2家與第3家分店。今年下半年，德州聖安東尼奧、休士頓市區，以及加州洛杉磯的門市將陸續開幕。（編輯：張良知）1140331