百億AI投資方案開跑 數發部盼創造更多獨角獸

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（中央社記者蘇思云台北31日電）數發部推動「加強投資AI新創實施方案」，今年起為期10年、規劃新台幣100億元專案投資在AI與數位經濟產業。數發部長黃彥男今天表示，希望透過方案幫助數位經濟產業成為下個兆元產業，創造更多AI獨角獸。

數發部今天舉行「加強投資AI新創100億元投資專案」啟動暨徵案記者會，包含黃彥男、國發會主委劉鏡清、數發部政務次長林宜敬、數發部數位產業署署長林俊秀與10家搭配投資人都出席。

黃彥男致詞時表示，數發部透過算力、資料、人才、行銷、資金5面向推動AI產業，其中最重要就是資金，謝謝國發會支持，徵案透過公私協力推動AI產業，讓數位經濟產業可以成為下個兆元產業，希望找到好的標的，製造更多未來的AI獨角獸。

劉鏡清指出，國發會今年將推出AI十項建設的國家發展計畫，三部分需要數發部協助，一是發展軟體品牌產業，希望以大帶小，大型企業建立平台，帶動中小企業創業，二是希望推動AI應用百萬家企業，三是達到全民AI生活圈，帶動各種AI解決方案。

劉鏡清表示，國發會也在產創條例修訂新版本，投資AI上也有抵減，刺激企業導入AI。這項投資AI新創的計畫，後續也會搭配均衡台灣計畫，帶動全台灣各地都有創業，平衡創業生態環境。

林俊秀直言，資金是「萬事俱備，只欠東風」的東風，加強投資AI新創實施方案中的搭配投資人主要有4種，包含金融機構、創投與創投管顧、加速器與企業創投或策略投資機構，專案中投資期7年、處分期3年，原則投資為1比1，最高投資比例為2比1，範圍涵蓋資服、資安、電商、遊戲等數位經濟相關業者，今年也規劃6場投資方案說明會與4場媒合會。

數發部也公布第一梯次10家搭配投資人名單，包含台安生物科技、台灣智慧雲端、宇斻管理顧問、安發天使投資、能率亞洲資本、國聯創業投資管理顧問、創世投創、斯伯克國際創業投資、華陽中小企業開發與台企銀管理顧問，各家也簡報說明關注領域，包含AI在生技領域應用、數位轉型、資安、軟體及服務（SaaS）等。

國聯創業投資管理顧問說明，這次也特別組織新團隊負責方案投資，國聯創業投資管理顧問也已成為輝達創投聯盟的成員，相信透過這類國際資源，可以把台灣企業帶向國際。

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至於媒體關注後續投資時程，以及是否有定期檢討機制。林宜敬回應，政府更希望當Smart Money，透過投資過程更了解AI產業，軟體業確實在估值、風險多大都需要專業評估，因此方案也透過搭配投資人機制，進一步過濾與慎選投資對象。

國發基金執行秘書汪庭安也說明相關評估與投資後管理機制，評估上會經過嚴謹流程，數發部會評估是否符合政策，國發基金也有人員列席跟創投一起評估，投資後，產業主管機關會將投資報表提交國發基金，並定期在國發基金管理會討論。（編輯：林興盟）1140331