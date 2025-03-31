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國銀去年賺破5千億 員工貢獻度人均263萬齊創新高

2025/3/31 17:54
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（中央社記者潘姿羽台北31日電）2024年第4季國銀營運績效季報出爐，國銀獲利引擎全開，催動2024年全年稅前淨利衝上新台幣5213億元，創歷年新高，年增逾1成，帶動平均員工貢獻度增至263.5萬元，同樣改寫歷史新高紀錄。

根據央行去年第4季國銀營運績效季報，2024年稅前淨利5213億元，年增487億元或10.30%；平均權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）分別提升至10.45%及0.73%，平均員工貢獻度（稅前淨利/員工人數）增加至263.5萬元，年增14%；去年底逾放比率為0.15%，走勢持穩。

央行官員說明，去年國銀大賺，是因主要獲利引擎都發揮動能，除了財富管理業務、手續費收入穩健成長，利息淨收入、換匯（SWAP）也進帳頗豐，獲利得以寫下亮眼成績。

國銀獲利佳，連帶拉動平均員工貢獻度躍升至263.5萬元，和2023年的231.2萬元相比，成長14%，並寫下歷年新高。

進一步觀察國銀員工獲利貢獻度（稅前淨利/員工人數）排名，扣除性質特殊的輸銀及農業金庫後，花旗銀行以1646.5萬元高居第一，第二名是京城銀行的638.3萬元，第三名是滙豐銀行的554.2萬元。

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央行官員解釋，花旗銀行拆出消金業務後，員工人數大幅減少，使得獲利貢獻度衝高，但其實員工獲利貢獻度與銀行獲利結構、員工人數息息相關，各銀行獲利基礎不同，不宜單以員工獲利貢獻度論斷銀行獲利能力。

央行官員補充，以財務操作、衍生性金融商品這塊來說，也可貢獻不少獲利，通常大型銀行較有足夠資源、人力操作，但大型銀行員工人數也較多，因此在員工獲利貢獻度排名，不如外界印象中的表現亮眼。（編輯：楊凱翔）1140331

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