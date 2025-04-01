美貿易報告點名台灣 經貿辦：持續與美溝通

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（中央社記者高華謙台北1日電）針對美國貿易代表署公布報告點名台灣，行政院經貿談判辦公室今天說，貿易對手國對於貿易管理措施的合理性，彼此難免有不同觀點，政府一向秉持善意與各國溝通，各主管機關都會以專業態度，與美方持續溝通討論。

美國總統川普「對等關稅」措施進入倒數，美國貿易代表署（USTR）今天公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，點名台灣仍對美規車設置技術性貿易障礙，並關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查的做法。

行政院經貿談判辦公室透過新聞稿表示，美國貿易代表署依據美國貿易法，每年須向美國總統及國會相關委員會提交貿易障礙報告（NTE），說明貿易國的重大貿易障礙，除台灣之外，報告內容涵蓋歐盟、日本、韓國及中國等近60個貿易對手。

經貿談判辦公室說，本年度的NTE報告與台灣相關部分與去年大致相同，首先說明台美間設有「貿易暨投資架構協定」（TIFA）及「台美21世紀貿易倡議」等討論機制及相關進展，繼而分別依關稅、非關稅障礙、技術性貿易障礙、動植物防疫檢疫措施、智慧財產權保護、服務業、投資、其他障礙等說明美方關切事項。

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經貿談判辦公室表示，相較往年，本年多出的部分包括美國利害關係人士認為台灣主管機關針對使用美國豬肉場所的查核並不合理，包括進口商、經銷商與食品服務設施；且台灣主管機關查核這些場所的頻率也干擾業者正常營運，造成業者不願購買美國豬肉。

經貿談判辦公室表示，各國政府為維護國民健康、安全、產業結構等考量，都會實施若干貿易管理措施，至於這些長期措施的合理性，貿易對手國彼此間難免有不同的觀點。針對各國就管理措施所提出的不同看法，政府一向秉持善意與各國溝通，有關美方的意見，各主管機關都會以專業態度，與美方持續溝通討論。（編輯：張均懋）1140401