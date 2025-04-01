集邦：樂金顯示器廣州廠交割 華星產能面積占比提升

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（中央社記者潘智義台北1日電）研調機構集邦科技今天指出，今年TCL華星光電藉由併購案、現有8.6代線產能的爬升，預計在全球液晶顯示器（LCD）5代以上產線的產能面積占比，將成長3.6個百分點，提升至22.9%。

集邦科技說明，樂金顯示器廣州LCD 8.5代線今天正式交割至TCL華星光電，並改名為T11廠。TCL華星光電自此將擁有2條6代、4條8.5代、1條8.6代及2條10.5代LCD產線。

此外，由於併購的T11廠主要用以生產電視和公用顯示器（PID）面板，正式交割後，全球前3大面板廠京東方、TCL華星光電及惠科的市占率，預估將進一步提升至66%。

集邦指出，TCL華星光電接手樂金顯示器廣州LCD廠後，初期將會進行廠區的細部釐清，應僅會以特定尺寸大板的產能營運，並依照需求生產；優化產品的成本、產品新規劃及穩定客戶源將是併購後的首要任務。

以各廠長期策略來看，集邦分析，市場對於超大尺寸電視的接受度更廣，TCL華星光電T2廠將會針對80吋以上的產能持續進行擴張。由於該策略將對其他尺寸的生產帶來排擠效應，倘若要維持在55吋面板的供給領先地位，意味著需要更多的產能以作對應。

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集邦分析，併購樂金顯示器廣州8.5代產線的加入，對於TCL華星光電而言，無疑是利大於弊，讓其可操作的空間更有彈性。除了電視面板外，併購的產線未來也不排除有加入液晶顯示器（Monitor）面板生產的計畫。

集邦表示，由於LCD仍是目前對應85吋以上電視市場的主流技術，加上面板廠後續將布局116吋以上的市場，需求面積持續放大，意味著市場需要更多的產能。在未來產能有可能面對供不應求狀態的同時，電視面板供給高度的集中化，不僅在平衡電視市場供需上是一把利器，也對後續電視面板報價的穩定奠定基礎。（編輯：張良知）1140401