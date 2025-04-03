台積電17日法說會 對等關稅、加碼對美投資等議題受矚

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美國總統川普祭出對等關稅大刀，震撼全球，但半導體暫時不列入對等關稅品項，晶圓代工龍頭台積電將於17日舉行法人說明會，市場高度關注對等關稅影響、台積電在美擴大投資進展以及是否參與英特爾（Intel）整頓計畫等議題。

美國總統川普今天宣布對所有國家課徵10%關稅，將於5日凌晨生效。另外，川普也針對其他對美貿易逆差最大的國家，分別課徵17%至49%「對等關稅」，其中台灣稅率為32%，至於鋼鐵、鋁、銅、藥物與半導體等項目，暫時不列入關稅品項。

川普對等關稅震撼全球，儘管半導體項目暫時未列入關稅品項，但川普對半導體產業發言仍留下伏筆，作為全球晶圓代工龍頭的台積電，是否會在17日法人說明會上進一步釋出看法，備受關注。

台積電在美擴大投資進展，也將是法說會上焦點。台積電董事長暨總裁魏哲家與川普在3月3日共同宣布，台積電對美國將增加投資1000億美元，再增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。

在此之前，台積電已規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠，亞利桑那晶圓1廠已於2024年底量產，主要布局4奈米製程，晶圓2廠興建中，預計2028年量產，規劃3奈米、2奈米和A16等先進製程，台積電希望第3廠盡快動土。

不過川普在3月中旬起接受美媒採訪或在公開場合，數度談及台積電在美投資規模將達2000億美元甚至更高，外界高度關注台積電是否考量在美其他投資計畫，市場也不斷傳言台積電可能被迫出手搭救美國半導體廠英特爾（Intel）、擴大投資美國恐影響毛利率表現，相關課題有待台積電在法說會進一步釋疑。

在2奈米先進製程，台積電展現深耕台灣決心，3月31日宣布高雄晶圓22廠將投資新台幣1.5兆元，加計南科晶圓18廠投資1.86兆元，合計投資3.36兆元，在南台灣打造全球最大的半導體製造服務聚落。

台積電高雄晶圓22廠與竹科晶圓20廠，是台積電2奈米生產基地。晶圓20廠將於今年下半年先投入量產2奈米製程，主要因應蘋果（Apple）2026年新款iPhone採用台積電2奈米製程技術的應用處理器系列，高雄晶圓22廠接續生產。台積電指出，高雄第3、第4、第5期的晶圓廠，都會在當地生根。

台積電、英特爾、三星等晶圓製造廠在2奈米製程的競逐態勢，也將是法人關注焦點。英特爾也積極布局18A製程，英特爾執行長陳立武在3月底指出，18A進展良好，預計今年稍晚亞利桑那州的新晶圓廠將啟動18A的高量產製造。

英特爾說明，今年下半年將推出以18A技術為基礎打造的下一代處理器Panther Lake，首款採用18A製程的伺服器產品Clearwater Forest，預計2026年上半年問世。

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韓國三星（Samsung）以2奈米SF2製程生產Exynos 2600處理器的腳步不停歇，市場傳出最快5月進入量產。

台積電在台灣產能比重是否受擴大赴美投資影響，也備受關注，市調機構集邦科技先前預估，2035年台積電在美國產能比重將約6%，台積電在台灣產能比重仍將維持或高於80%。（編輯：林淑媛）1140403