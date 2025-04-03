對等關稅衝擊 彰化朝野議員籲速擬對策
2025/4/3 14:31（4/3 14:46 更新）
（中央社記者鄭維真彰化3日電）無黨籍彰化縣議員吳韋達、施佩妤、民主進步黨籍彰化縣議員莊陞漢與中國國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪今天說，彰化為重要傳統產業大縣，中央及地方應速擬對策，降低對等關稅衝擊。
美國總統川普（Donald Trump）宣布對各國實施對等關稅，其中對台灣課徵稅率32%。
4名議員舉行記者會表示，彰化產業長期以美國為主要出口市場，首當其衝，企業憂心競爭力重挫、訂單流失，中央及地方政府應迅速啟動危機處理機制，共同研議對策，讓衝擊降到最低。
吳韋達說，突如其來關稅震撼彈，許多企業主急得如熱鍋中螞蟻，連假過得忐忑不安，政府如果慢半拍，將嚴重損害中小企業、基層勞工生計與信心，尤其中央研商政策過程中，不能忽略地方參與，中央及地方須不分朝野一起面對。
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施佩妤表示，建議政府設一站式服務窗口，協助企業穩住根基；曹嘉豪說，彰化出口產業包括自行車零件、機械設備與金屬加工等，普遍高度依賴美國市場，中央應加速啟動外交協商、產業應變、財務與稅務支持措施。
莊陞漢表示，呼籲政府比照COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，提供短期補助、放寬限制，協助產業轉型與因應。（編輯：李明宗）1140403
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