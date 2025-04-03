川普祭對等關稅 亞股多收黑

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（中央社香港3日綜合外電報導）美國總統川普宣布對貿易夥伴及對手的輸美商品開徵全面性關稅，引爆可能造成經濟衰退、推升通膨上揚的全球貿易戰，亞洲股巿今天收盤大多下跌。

法新社報導，日股基準日經225指數遭遇沉重賣壓，今天一度急挫逾4%，美股期貨指數和國際油價大跌。外界擔心各國端出的關稅報復措施可能加深這場危機，帶動避險資產黃金的價格創下歷史新高，同為避險資產的日圓，匯價勁揚1%。

川普（Donald Trump）選定美東時間4月2日作為「解放日」，公布比外界預期更嚴苛的一系列關稅措施，旨在修正他認為美國遭到「剝削」多年而產生的貿易逆差。

他下重手打擊口中所說「對美國不好的國家」，包括對競爭對手中國、關鍵盟友歐洲聯盟（EU）及日本分別課徵34%、20%及24%關稅，對台灣的稅率則是32%。

川普還對另外一些國家制定具體關稅門檻，並對其餘國家課徵10%的基準關稅。川普也將對銷美汽車徵收25%關稅，預計美東時間3日上午12時1分生效。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「川普走進白宮玫瑰花園（Rose Garden），引爆市場數十年來最激進的貿易衝擊，這不只是一記重擊，而是徹底的打擊。」

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亞股方面，日股基準日經225指數稍微收斂盤中沉重跌勢，但終場仍大跌2.77%，香港、雪梨、首爾、馬尼拉、上海等股市均收低，雅加達和威靈頓股市小幅收高。台灣適逢清明節連假，股市休市。

川普對越南開徵46%對等關稅，拖累越南主要股市指數收盤重挫6.68%。（譯者：洪啓原/核稿：何宏儒）1140403