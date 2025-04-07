總統拋台美談零關稅、汽車關稅受矚 裕隆中華車跌停

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）因應川普對等關稅風暴，總統賴清德6日宣示5項應變策略，與美國從零關稅談起，學者也呼籲考量調降汽車關稅作為談判籌碼，加上川普關稅變數，國產車概念股包括裕隆、中華車、裕日車等，今天開盤跳空跌停鎖死，車用零配件族群也一片慘綠。

裕隆鎖跌停38.65元，中華車鎖跌停67.5元，裕日車鎖跌停63.3元。代理日系Toyota車款為主的和泰車，盤中也觸跌停550元，經銷品牌保時捷（Porsche）、BMW、Mini的汎德永業，也一度觸及跌停275元。

車用零配件供應鏈包括東陽、帝寶、和大、堤維西、巧新、智伸科、為升、怡利電子、車王電等，也難逃跌停鎖死。

因應美國對等關稅衝擊，總統賴清德6日宣示提出5項應變策略，賴總統強調，面對美國的對等關稅，台灣沒有計劃採取關稅報復；談判關稅可以比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。

台灣現行汽車關稅為17.5%，被視為貿易障礙之一，專家呼籲調降汽車等進口關稅，可做為台灣與美國談判籌碼。

根據經濟部4日「因應美國關稅、我國出口供應鏈支持方案」資料，台灣小客車並未出口美國，汽車零組件出口美國占台灣整體出口美國總值比重約1.8%，美國市場占台灣汽車零配件總出口比重約48%。

經濟部指出，汽車零配件因產品驗證約需1年，短期仍會從台灣出貨，中長期影響台灣生產製造。

裕隆集團於6日發布聲明指出，近日美國對等關稅議題，進口至美國車輛與零配件加徵25%關稅影響，這不是對單一企業，而是對整個產業鏈及生態系的影響。

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裕隆認為，台灣國產車產業涵蓋日系、韓系、美系、台系等多家整車廠與汽車零組件廠商，裕隆集團數十年來培養出台灣零配件及汽車電子的競爭力，積極配合政府政策，以整車工業基礎，持續投入電動車、綠能移動服務及車用人工智慧（AI）生態系發展，整合在地供應鏈，與台灣汽車零組件廠商並肩作戰發揮綜效。

裕隆指出，以自有資金投入新台幣數百億元投資自主研發和自主品牌，網傳裕隆拿了上百億政府補助，並非事實，裕隆汽車是上市公司，相關數字自可查證，此外，網路有言說裕隆集團不務正業，裕隆指出無須再以訛傳訛、惡意中傷。（編輯：林家嫻）1140407