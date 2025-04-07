對等關稅衝擊 新北傾聽業界心聲盼助度過困境
2025/4/7 19:17（4/7 19:26 更新）
（中央社記者王鴻國新北7日電）因應美國對等關稅，政策變動對產業帶來衝擊，新北市政府今天召開產業發展諮詢委員會，由市長侯友宜親自主持，希望能傾聽業界心聲及需求，助企業度過這次關稅困境。
侯友宜表示，新北作為全國最重要的製造業重鎮，電子資訊、機械設備、金屬製品等產業深受此次關稅衝擊。為瞭解產業實際需求，經發局第一時間就已盤點轄內企業受影響情形。
侯友宜指出，面對美國對台關稅政策的挑戰，新北市政府即刻啟動「4大行動方案」，全力協助在地企業因應衝擊、穩定營運。
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他表示，首先是跨局處成立「關稅因應專案輔導團」，提供一站式服務，協助企業即時諮詢並對接中央資源，同步由農業局為首組成「穩定物價小組」，嚴守物價穩定，並由勞工局組成「勞工就業穩定小組」，輔導廠商及早因應，嚴防企業無薪假或大量裁員。
他表示，第2，加碼開拓多元市場，針對受影響廠商加碼參展補助，並於採購商洽會邀請低關稅國家買主來台，協助企業鏈結全球產業鏈。第3，市府相關局處辦理市場分析與法規課程，協助中小企業掌握趨勢，強化中小企業應變能力。第4，提供「信保貸款利息補貼」，減輕企業資金壓力，穩定營運動能。（編輯：方沛清）1140407
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