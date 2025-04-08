加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響5/142
首頁 / 產經

關稅衝擊 林右昌盼桃市議員做民意窗口

2025/4/8 14:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）民進黨秘書長林右昌今天現身桃園市議會民進黨團辦公室與黨籍議員開會。市議會民進黨團總召李宗豪說，面對美國關稅衝擊，林右昌盼議員們做好民意窗口，回報產業需求。

民主進步黨秘書長林右昌今天上午現身桃園市議會，隨即進入民進黨團辦公室，黨籍議員幾乎全員到齊進行會議，閉門會約從10時40分開到11時20分許，隨後在黨團總召李宗豪、市議員們和工作人員陪同下從大門離開。

google news透過 Google News追蹤中央社

桃園市議會民進黨團總召李宗豪告訴媒體表示，美國關稅衝擊台灣經濟，桃園市是工業大城，勢必會有許多相關產業受到衝擊，中央、地方都有責任，必須合作與溝通。

李宗豪說，因為桃園市非民進黨執政縣市，林右昌特地與黨籍市議員開會討論，了解在地現況，同時希望議員們務必做好民意的窗口，隨時回報地方產業需求，讓地方業者聲音能夠如實傳達，中央政府會盡全力協助。（編輯：吳素柔）1140408

林右昌
立委陳冠廷任民進黨青年局長 聚焦政黨外交人才培育民進黨成立對日工作青年局 林右昌赴立院與立委討論
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中市議會定期會 新增美關稅衝擊專案報告
59
更多編輯台推薦新聞：