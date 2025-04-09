劉鏡清：將發文要求國發基金有投資公司不替中洗產地

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）美國總統川普2日公布對等關稅且範圍極廣，外界解讀，川普系列關稅策略是要封鎖「洗產地」途徑。台灣民眾黨立委黃國昌要求，國發會應該要緊盯企業，不能替中國洗產地，國發會主委劉鏡清回應，國發基金將發文給被投資公司，進行清查，確保不替中國洗產地。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部部長郭智輝及國家發展委員會主任委員劉鏡清就「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」進行報告並備質詢。

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黃國昌質詢時指出，台灣已遭美國關切，政府是否有關注台灣廠商協助洗產地議題，經濟部長郭智輝說，有掌握此事，不允許廠商來台灣洗產地。

黃國昌也要求國發會，應針對國發基金投資的公司，要求杜絕此事。劉鏡清持相同立場，他表示，會進行清查，國發基金將發文確認廠商有無幫中國洗產地的情事，黃國昌要求國發基金應在一週內完成，劉鏡清承諾沒問題。（編輯：林淑媛）1140409