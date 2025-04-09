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甲山林：股市喻房市 市場調整期是自住客進場時機

2025/4/9 21:51（4/9 22:31 更新）
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甲山林集團董事長祝文宇9日表示，近期受美國關稅戰、全球股災及央行房市信用管制影響，房市買氣趨於觀望，但他認為，市場調整期反而是自住客進場時機。中央社記者何秀玲攝 114年4月9日
甲山林集團董事長祝文宇9日表示，近期受美國關稅戰、全球股災及央行房市信用管制影響，房市買氣趨於觀望，但他認為，市場調整期反而是自住客進場時機。中央社記者何秀玲攝 114年4月9日
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（中央社記者何秀玲台北9日電）甲山林集團董事長祝文宇今天表示，近期受美國關稅戰、全球股災及央行房市信用管制影響，房市買氣趨於觀望；但他認為，市場調整期反而是自住客進場時機，就像台積電股價從1000元變成「讓利價」700元，若建商推出讓利價就會吸引買盤量能進場。

祝文宇今天出席集團新建案記者會，他於會後表示，去年9月央行祭出第7波信用管制措施後，客戶買房變保守，房價也確實有點停滯，但「任何時候都是好的時機」。

他說，即使近期有股災，但房地產仍有需求，尤其以自住客為主，「只要大家還買得起，都會想換新房」。今年房市是否會有量，就看建商要不要推讓利價，讓「量」進來；如果建商繼續將房價往上撐，那大概就不會有量。

甲山林今年希望在不景氣中打開市場，新建案希望都能全數讓利。

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他比喻，就像台積電股票本來1000元，現在變800元，甚至是700元，「那你要不要進場？如果要進場，就會有量」，他相信讓利的建案也是相同道理。

祝文宇表示，過去大家認為甲山林就是代銷公司，但未來自建案比例會越來越高。去年自建案新推案量總金額就達新台幣600億元，今年新推案有望高達1000億元，今年自建案會占7成，代銷占3成。（編輯：張良知）1140409

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