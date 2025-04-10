受惠併購效應 保瑞3月營收創同期新高

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（中央社記者何秀玲台北10日電）生技股王保瑞藥業今天公告3月營收為新台幣14.66億元，因納入去年併購的美國藥廠USL營收及美國馬里蘭廠營收，年增94.88%，創歷年同期新高。

保瑞藥業表示，今年第1季受惠CDMO（委託開發與製造服務）強勁表現，營收為48.3億元，同樣創歷年同期新高，年增69.04%。

保瑞表示，今年CDMO業務持續成長，且持續優化產品組合，淘汰不符合產業成長策略的產品，逐步將美國藥品銷售重心，轉向特殊專科用藥領域。

另外，全球銷售業務因下架10多個毛利不佳的美國學名藥，且旗下胃食道逆流用藥DLS貢獻降低，此業務業績貢獻略為下滑，造成第1季營收較去年第4季季減15.9%。

保瑞藥業指出，今年會將資源重新配置至高銷售門檻的品項，除了能改善現金流結構並提升毛利率，更是打造健康獲利的重要調整。

保瑞藥業董事長盛保熙表示，去年併購美國藥廠USL產能轉型CDMO進展順利，USL在美國明尼蘇達州的楓葉林（Maple Grove）廠，已在今年3月啟動首個CDMO業務，挾關稅政策支持，吸引多家全球前20大藥廠洽談合作，希望強化其在當前地緣政治複雜局勢的供應鏈布局。

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此外，他也指出，位於馬里蘭州的針劑廠，今年3月也與具指標性客戶簽約，並朝今年下半年擴增FlexPro產線（快速線）的目標穩健前進。

保瑞藥業8日公告，董事會決議買回庫藏股，買回股份總金額上限約98.6億元，買回期間為4月9日至6月6日，預定買回500張，買進區間價格為600至700元，實際買回金額最高3.5億元。（編輯：楊凱翔）1140410