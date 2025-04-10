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因應對等關稅 環境部討論方案助企業綠色轉型

2025/4/10 19:31（4/10 19:56 更新）
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環境部10日與台灣師範大學簽署合作備忘錄，並由環境部長彭啓明（右2）、台師大校長吳正己（左2）一同為「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌。中央社記者張雄風攝 114年4月10日
環境部10日與台灣師範大學簽署合作備忘錄，並由環境部長彭啓明（右2）、台師大校長吳正己（左2）一同為「環境部淨零綠領人才北區培育中心」揭牌。中央社記者張雄風攝 114年4月10日
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（中央社記者張雄風台北10日電）美國對等關稅衝擊全球。環境部表示，明年碳費徵收不會延期，也不會打折，但目前正在討論方案協助企業，希望透過擴大或加速綠色轉型幫產業的忙，盼未來1、2個月內能提出。

美國總統川普9日宣布高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，不過對中國關稅提高至125%，加拿大、墨西哥課徵25%關稅措施仍有效。

環境部長彭啓明接受中央社訪問時表示，面對美國關稅新制的衝擊可能比歐盟碳邊境調整機制（CBAM）更重，環境部內部進行討論，是否「稍微少一點點或是慢一點點」。

彭啓明說，台灣碳費仍然會如期徵收，「價格不會打折」，若真的要有減碳的獎勵措施也是明年；台灣碳定價好不容易可以建立，目前各企業也在提自主減量計畫，減碳是國際共識，現在的確遇到一點亂流，但若延後收碳費，會讓台灣減碳的速度慢下來。

彭啓明指出，現正評估向行政院爭取經費設計配套方案，希望透過擴大或是加速綠色轉型來幫產業的忙，都在討論中，希望1、2個月內能有結果，幫助企業願意早一點減碳。

彭啓明解釋「不是要補貼企業」，他舉例，若現在企業要減碳，可能覺得要花很多的成本、人力，透過配套，政府去媒合一些做得好的企業協助，或是有些年輕朋友可以到企業去幫忙等，建立這樣的機制。

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台大風險中心主任周桂田昨天表示，近期包含美國政府新關稅政策可能引發全球經濟衰退、產業市場變動、淨零碳排轉型對高碳排產業影響等各類衝擊風險，建議可就2024年超徵新台幣5238億稅收部分成立「氣候/社會衝擊基金」，以因應各項變局。

彭啓明認為，當然若要協助轉型，金額會非常高，也認同周桂田的想法，但淨零只是企業生存的項目之一，國際間雖然也會有一定的比例的超徵稅額來協助淨零，但不會是用全部都投入在淨零轉型上。（編輯：管中維）1140410

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