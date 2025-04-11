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系統電與岱宇交叉持股合作 拓電動輔助自行車市場

2025/4/11 09:12
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（中央社記者曾仁凱台北11日電）系統電今天宣布，董事會通過與健身器材廠商岱宇國際策略結盟，雙方透過公開市場交易，將交叉持股價值新台幣5000萬元的股數，展開第1階段策略合作，希望在技術、研發、通路上結合各自專業與優勢，共同拓展電動輔助自行車市場。

系統電說明，岱宇是知名健身器材廠，近年積極布局綠色交通產業，專注設計打造高品質的電動自行車。岱宇去年5月啟用位於台中大甲的電動輔助自行車研發製造新廠，同區第2廠房將於今年完工。

系統電原本核心業務包括汽車電子解決方案，已開發胎壓偵測器（TPMS）、電池包（Battery Back）等相關產品，接下來希望透過與岱宇合作，擴大布局電動輔助自行車等新應用領域。

系統電指出，岱宇在全球市場布局完整，在美國與歐洲設有銷售與倉儲據點；系統電擁有位在美國的製造廠與全自動化生產線，未來雙方合作生產的電動輔助自行車，可以運用既有的銷售網絡及製造能量，降低潛在的關稅風險。

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系統電看好電動輔助自行車市場的發展潛力，岱宇在健身器材及電動自行車的設計、製造與品牌經營方面擁有豐富經驗，雙方合作可為彼此營運動能增添助力。

系統電董事會也通過啟動庫藏股計畫，擬於4月11日至6月10日期間，從集中市場買回最多3000張自家公司股票，買回價格區間為每股28至36元，約占公司已發行股份總數1.57%。（編輯：張均懋）1140411

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