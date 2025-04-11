因應美國對等關稅 勞動部與產業企業工會視訊座談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北11日電）美國擬對台灣課徵高額對等關稅，勞動部今天與可能受衝擊的相關工會視訊座談，聆聽第一線企業工會反映實際可能遇到的困難，也向工會說明相關協助方案與措施。

美國日前宣布對台課徵32%對等關稅，後雖決議暫緩90天實施，在此期間僅實施10%的對等關稅，但因關稅政策仍有高度不確定性，勞動部今天啟動辦理3場次的「因應美國關稅工會關懷視訊座談」。

勞動部表示，今天視訊座談分別邀請「半導體、顯示卡、伺服器、網通產業」、「鐵鋁及製品、手工具及水五金」、「生技醫學、一般化學」產業的企業工會上線視訊會議。

勞動部指出，雖然參與的工會代表表達，目前企業尚未有因美國關稅而影響生產或營運，也尚未有任何人力調整資訊，但後續仍會持續與工會建立直接聯繫的公私互助網絡，加強資訊流通，也讓工會可以第一時間了解政府相關措施，並在最快時間提供行政部門第一線的資訊。

勞動部勞動關係司長王厚偉說，如果企業員工有任何疑義，可以向勞動部請求協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

與會工會團體表示，會協助將相關訊息傳達員工、提供給企業，讓企業可以善加運用政府安定就業資源，穩定所有勞工就業。

王厚偉表示，目前正在積極安排勞動部長洪申翰在週末訪視受影響重點產業的關懷工會行程，下週將持續進行運輸工具、汽車及零組件、自行車、機械、建材、石化、塑膠及橡膠業、重機電及電線電纜等工會視訊關懷座談。（編輯：管中維）1140411