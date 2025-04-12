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餐廳食品廠跨界推杯麵搶商機 泡麵市場進入戰國時期

2025/4/12 08:48
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（中央社記者何秀玲台北12日電）台灣杯麵市場今年將迎來空前競爭，統一來一客去年推新口味挑戰韓式泡麵市場、嘉義林聰明沙鍋魚頭跨界推出杯麵熱銷50萬杯、金車漢寶2023年回歸，市場更傳出味王擬將經典王子麵升級杯裝，食品廠和餐廳都在泡麵市場競逐，掀起新戰局。

根據市場資料觀察，2024年整體泡麵市場產值約新台幣130億元，較2023年呈現小幅成長，杯麵約占整體速食麵約15%。其中，統一集團旗下杯麵品牌來一客市占率最高，年銷售超過5000萬杯，並不斷以系列行銷活動加強市場聲量，每年皆創下量販、超市、超商熱銷前3名的成積。

來一客睽違25年於去年底推新口味「辛辣香菇」，因包裝顏色、口味與以往不同，統一集團表示，銷量比預期更好，上市10天賣出20萬杯，穩坐杯麵市場霸主地位。

嘉義名店林聰明沙鍋魚頭去年12月首度投入泡麵市場，品牌行銷總監謝佩岑向中央社記者表示，這款杯麵原本是70週年的貴賓伴手禮，後來在去年12月中旬上架門市與官網，因熟客口碑行銷，第一批10萬杯在3週內完售。

她表示，選擇杯麵形式，是因方便輕巧，適合作為伴手禮。目前通路除了林聰明嘉義門市之外，還有超商及航空飛機上，截至目前銷量已售出50萬杯。除了台灣市場外，她也提到，海外市場對此款泡麵頗有興趣，包括香港、新加坡、馬來西亞、澳洲、日本、美、加等市場正洽詢中。

金車副董事長兼總經理李玉鼎看準消費者對「快速方便、單人即食」的需求提升，2023年宣布重返泡麵市場，杯麵「漢寶」睽違30年再度回歸。金車向中央社記者表示，雖袋麵仍是市場主力，但隨著民眾即食習慣改變，杯麵占比明顯拉升，未來看好其成長潛力，將持續投入開發多元風味。

金車指出，從口味偏好來看，消費者對海鮮、牛肉與辣味等經典口味有高黏著度；也觀察到近年興起地域風味，如台灣在地小吃與韓式、越式等異國或特殊風味，都有明顯討論度。因應趨勢，金車今年5月將再推出新口味杯麵。

值得一提的是，金車觀察到，台灣近年有大量東南亞新住民與移工人口，特別是越南人口快速增加，加上齋戒月期間，對清真、魚貝類湯底需求上升，都成為開發東南亞風味與清爽型湯麵產品的依據。金車表示，將透過在地市場觀察與跨文化飲食趨勢的結合，推出全新產品線。

此外，市場也傳出，食品大廠味王旗下經典產品王子麵，今年也將升級推出杯麵形式，不過未獲味王證實。

除了食品廠與餐飲品牌，超商通路也成為泡麵熱潮的重要推手。因應消費者縮減開支，超商強化高CP值泡麵布局。

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統一超近年與在地餐廳跨界合作，將店內商品泡麵化，像與台北拉麵名店合作監製，共同開發特殊口味與規格泡麵，也率先開賣林聰明沙鍋魚頭杯麵，有效帶動相關類別銷售成長逾1成。

全家也與王品「青花驕」等品牌聯名，創下單月熱銷10萬碗紀錄；全家向中央社記者表示，雙方合作不但為品牌開啟食品加工新契機，也能提升曝光度，成就雙贏合作。（編輯：張良知）1140412

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