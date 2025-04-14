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台股跌15.68點

2025/4/14 13:59
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（中央社台北14日電）台北股市今天開高走低，收盤跌15.68點，為19513.09點，跌幅0.08%，成交金額新台幣4614.8億元。

加權指數開盤為19686.68點，盤中最高20023.63點，最低19508.93點；不含金融股指數16852.6點，跌20.18點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.07%、食品股跌1.22%、塑化股漲1.16%、紡織股漲2.07%、機電股跌0.46%、造紙股漲0.52%、營建股漲0.96%、金融股漲0.22%。

委買張數1974萬4864張，委賣張數989萬5750張，成交張數758萬9734張。

收盤時上漲733家，下跌274家，持平54家。

成交量前5名個股為鴻海、群益台灣精選高息、華航、國泰永續高股息、陽明。

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漲幅前5名個股為台揚、祥碩、全新、隆銘綠能、銘旺科。

跌幅前5名個股為英利-KY、台富、天瀚、廣越、隴華。1140414

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