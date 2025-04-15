金管會放寬旅平險限制 可線上為家人投保

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（中央社記者羅元駿台北15日電）為提升網路投保便利性，金管會今天表示，開放要保人可幫家人投保旅平險，並放寬7歲至未成年被保險人的投保身份驗證彈性；另外金管會也開放保險公司可在官網銷售重大疾病險及定額型健康保險商品。

金管會保險局副局長陳清源今天在例行記者會指出，為促進金融科技發展與保險業數位轉型，今天已修正並發布「保險業辦理電子商務應注意事項」，即日起適用。

陳清源表示，因應數位金融發展，保險局開放團體保險的要保單位可以用數位方式申請註冊網路保險服務，並指定授權人員及被保險人。另外，考量家庭旅遊場景，放寬同行家人一起投保旅遊相關商品時，要保人與被保險人不同的限制。

陳清源說明，放寬旅行相關保險商品網路投保規則，但保險局也明定要保人與被保險人應以生物辨識、行動身分識別（Mobile ID）、金融行動身分識別（金融Fast-ID）或數位憑證等方式完成身分確認及意思表示。

另外，當要保人為7歲以上的未成年子女投保時，被保險人的意思表示要用上傳身分證明及投保意願簽名文件方式，保險公司也應透過適當方式確認被保險人的意思表示是本人所為。

旅平險保額限制部分，陳清源補充，首次註冊不得超過新台幣1200萬元，而既有保戶則上限為1500萬元；附加的實支實付型醫療險的限額則是不超過保額的10%。

過去消費者僅能透過金管會指定的網路平台引導到保險公司網站購買重大疾病險，也沒有開放定額型健康險。陳清源說明，本次也修正放寬銷售規定，讓消費者可以直接在保險公司官網購買重大疾病險和定額型健康保險。

陳清源指出，消費者可在壽險公司官網買到的保險商品包含定期人壽保險、傳統型年金險、利變型年金險、投資型年金險、生死合險、小額終老保險與微型保險。

因先前有產業業者申請試辦結束，陳清源表示，法規必須有所調適，金管會也開放要保人可透過票券或本人會員的點數折抵部分保險費。

陳清源補充，之後若有保險業者要用票券或點數扣抵，是無法全額扣抵保費，部分保費仍要以信用卡、金融卡等繳費方式加強驗證。另外，保險業者也要在1個月內向發行票券或點數的公司請款。

另外，金管會也降低保險業投保意願的抽樣電話訪問作業，放寬產險既有保戶續保免抽樣電訪限制，續保內容和金額與前1年不同也可以免電訪。

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金管會也統計，截至今年3月底，壽險業網路投保初年度保費收入為1.53億元、合計共29.45萬件；產險業簽單保費收入為13.49億元、共205.77萬件，整體保險業網路投保業績加總共235.22萬件、保費收入達15.02億元。

進一步看產險業前3大網路投保商品，依序為旅綜險（含旅遊不便險）52.07萬件、機車保險41.16萬件和旅綜險附加的實支實付型傷害醫療保險29.39萬件。（編輯：楊凱翔）1140415