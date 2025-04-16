對等關稅 業者憂台灣農機需求受影響

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰今天表示，美國總統川普開徵對等關稅，若阻礙農產品外銷美國，恐間接對台灣農機產業造成負面影響。

台灣農機工業同業公會主辦的台灣國際農業機械暨資材展，4月19至21日將在嘉義縣政府對面廣場舉行，今天召開展前記者會，嘉義縣長翁章梁、農糧署農業資源組組長洪宏毅、地方民意代表共近百人參加。

翁章梁致詞提到，川普的對等關稅，應對台灣農機業者沒有影響，因為台灣農機沒有銷往美國。

出席活動的林瑞峰告訴中央社記者，對等關稅雖未對台灣農機產業造成直接影響，但可能因各國農產品、包括台灣農產品難以銷美，造成農民對農機需求減少，帶來間接影響，還要觀察後續進展。

林瑞峰表示，台灣的農機業者除了內銷外，也配合政府南向政策銷往東南亞國家，也從歐美、日、韓引進農機在國内銷售。

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台灣農機工業同業公會發布新聞稿指出，本屆展覽主題為「智能新農機，綠色新未來」，結近200家廠商、超過700個展攤，展出內容橫跨大型農機、無人機應用、附掛設備、園藝工具與永續資材，完整呈現台灣農業智慧化、自動化、低碳化的進程。

翁章梁說，屆時農機展會場也舉辦「嘉有好市集」，有40個攤位展售嘉義縣優質農特產，邀請全國農友與有興趣民眾前來參觀。（編輯：吳素柔）1140416

台灣國際農業機械暨資材展將登場，16日舉行展前記者會，嘉義縣長翁章梁（前右4）試乘農機，與台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰（前左1）等人合影。中央社記者蔡智明攝 114年4月16日