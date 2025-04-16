商仲：百億資金湧向新北商辦市場 新莊最熱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北16日電）信義全球資產公司統計資料顯示，2024年新北商辦交易量突破新台幣百億元，創實價登錄以來新高，以產業自用買盤為主力；在辦公室舊換新、跨區搬遷、資產配置等3大需求下，新莊包辦逾5成交易量，為最熱門辦公聚落。

信義全球資產公司今天發出新聞稿，公布新北市100坪以上辦公市場實價登錄交易統計資料。2024年新北商辦市場累計交易量達113億元，年增45%，為實價登錄揭露以來新高；其中，新莊全年商辦成交量達61億元，占總交易量54%。

信義全球資產公司總經理林三智表示，新莊串連北北桃產業廊帶，已發展成相當成熟的辦公聚落，又有桃園機場捷運、捷運中和新蘆線、環狀線行經，加上中央合署辦公大樓、國家電影中心等公共建設進駐，為區域發展奠定基礎。新莊副都心挾重劃區題材，吸引品牌建商進場蓋樓，隨著商辦案陸續完工，磁吸企業進駐，帶動商辦市場交易起飛。

林三智指出，新莊商辦市場共有3大需求動能，持續挹注交易成長。首先是新莊在地業者的辦公室舊換新需求，新莊區產業發展歷史悠久，有新北產業園區、化成工業區、西盛工業區等工業區；隨著企業成長、廠房老舊，激發企業廠辦分離、辦公室換新需求。

此外，政策推動塭仔圳等地區土地重劃，在地業者搬遷也需要找尋落腳點，廠商基於地緣因素、降低搬遷成本，會優先在新莊區找合適的辦公產品。

透過 Google News 追蹤中央社

其次，看好新莊商辦市場成長，包括台北、桃園等企業主，跨區到新莊布局辦公據點。林三智說，目前辦公市場屋齡新、高規格頂級辦公產品較稀缺，基於企業長期發展及營運考量，吸引企業主跨區到新莊購置辦公室。

而企業主購置自有辦公室，可滿足資產配置需求，有利於財務規劃。林三智表示，完善的資產配置有助於提升企業資產規模，「自用兼置產」購買策略，也激勵企業主進場看屋。（編輯：張良知）1140416