台股早盤下跌逾200點 台積電開低挫6元
2025/4/17 09:18（4/17 09:33 更新）
（中央社記者何秀玲台北17日電）輝達（NVIDIA）股價因美國新晶片出口管制挫跌，台股今天早盤開低，最低來到19244.5點，下跌逾200點。權王台積電早盤開低下跌6元，股價為849元。
其他權值股方面，鴻海下跌2元至134元，聯發科下跌40元至1325元，廣達下跌0.5元至226.5元。
電子股下跌1.01%、金融股下跌0.45%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.96%。（編輯：林家嫻）1140417
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