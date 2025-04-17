台美關稅談判 王惠美籲兼顧農業權益並建立資訊平台

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（中央社記者鄭維真彰化17日電）立法院經濟委員會今天到彰化召開座談會，縣長王惠美表示，台美關稅談判，應同時兼顧產業與農業權益，並建議經濟部建立平台即時公布相關資訊，讓產業界快速調整應變。

立法院經濟委員會今天到經濟部芳苑產業園區服務中心考察彰化地區經濟建設概況，因應美國關稅新政，聽取產業界心聲；彰化縣超過30名廠商協進會代表到場，針對美國對等關稅提出面臨困境。

王惠美、國民黨立法委員謝衣鳯、經濟部次長江文若、經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬、財政部關務署台中關關務長陳木生及國家發展委員會副主委詹方冠等人與會。

王惠美表示，美國宣布加徵關稅以來，大家心情如坐雲霄飛車，雖有90天緩衝期，但美國客戶催促出貨，讓產業界擔憂90天後訂單可能消失、導致產業經濟再次陷入困境。

王惠美提出建議，包括經濟部建立公開平台，即時更新及揭露相關資訊，讓產業界能快速調整應變；這次農業受影響程度相對較低，但農民擔心未來經貿談判後，如美國農產品大量進口將帶來衝擊，政府應於談判中同時兼顧產業與農業權益。

此外，王惠美認為，這次關稅戰後，台灣產業鏈可能面臨重組挑戰，未來行政院所提特別條例及預算將送立法院審議，希望朝野立委共同為產業把關，讓立法與預算符合產業界需求，兼顧農業發展，把錢用在刀口上。

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謝衣鳯說，不管是否列在第一波談判名單內，能展開對談就是好的第一步，希望政府定期公開最新資訊給所有民眾及廠商，協助廠商調整及應變，這部分她會在立法院大力督促。

彰化縣芳苑產業園區廠商協進會理事長李鴻嘉接受媒體聯訪說，目前產業困難時期，期許政府可減免稅金，例如補助房屋稅、地價稅等，減少大家壓力，全力為工作打拚。（編輯：陳仁華）1140417