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國巨調高對芝浦電子公開收購價 看關稅影響可控

2025/4/17 18:09
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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）被動元件大廠國巨今天下午預估，第2季營收小幅季增個位數百分比，毛利率和營業利益率略增，關稅影響可控，訂單未受影響，預期第3季完成對日本芝浦電子的公開收購。

在併購日本負溫度係數（NTC）熱敏電阻及感測元件供應商芝浦電子（Shibaura Electronics）進展，國巨下午公告，調高對芝浦電子收購價至每股5400日圓，較2月上旬公告規劃每股4300日圓收購價，調高約25.6%。

國巨說明，預定公開收購芝浦電子日期自5月7日開始，預計第3季完成作業。

談到公開收購變數，國巨表示，集團具備全球銷售通路創造銷售綜效的潛力；旗下多個業務單位客製化產品性質與芝浦產品高度相似；集團具備經營全球業務經驗，可有效分散地緣政治風險。

國巨下午受邀參加外資舉行線上法人說明會，展望第2季營運，國巨執行長王淡如預期，人工智慧（AI）和中國大陸電動車市況強勁，來自關稅的直接影響可控，預估第2季營收小幅季增個位數百分比，毛利率和營業利益率略增。

觀察訂單出貨狀況，國巨指出，包括標準品與高階品的訂單出貨比（B/B ratio），均超過1。

展望產能利用率，國巨指出，在標準品部分，第2季稼動率估65%，較第1季約60%，呈現增加；第2季高階品稼動率估75%，較第1季約70%，同樣呈現增加。

國巨下午也公布第1季財報，單季合併營收新台幣311.04億元，季增3.7%，較2024年同期增加9.1%；第1季歸屬母公司業主稅後淨利55.3億元，大幅季增49.1%，年增20.5%，主要受惠營收與毛利率同步提升。國巨第1季每股稅後純益（EPS）10.77元。

國巨第1季合併毛利率35.6%，季增2.5個百分點，年增1.8個百分點；營業利益64.63億元，營業利益率20.8%，季增2.9個百分點，年增3.4個百分點。國巨第1季認列與芝浦電子收購案相關顧問費用1.26 億元，使得營業利益減少約0.4%，EPS減少約0.25元。

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觀察應用面，國巨說明，第1季來自亞洲和美國AI應用提升帶動鉭質電容、積層陶瓷電容與電阻成長，AI應用驅動運算與企業伺服器業務強勁成長，車用需求趨緩影響磁性元件表現；工業市場在美洲與歐洲地區持續面臨逆風。從市場來看，中國電動車市場緩步成長，但受美洲與歐洲市場表現抵銷。

觀察通路端，國巨指出，通路商庫存水位逐步回歸健康區間，部分品項開始補貨。（編輯：楊凱翔）1140417

國巨
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