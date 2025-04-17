彭双浪：川普關稅使美中脫鉤 富采目前無美設廠計畫

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（中央社記者潘智義台北17日電）LED廠富采董事長彭双浪今天表示，美國總統川普力推高關稅措施，將使美、中兩大經濟體脫鉤，造成國際秩序重整，板塊移動；未來中國可望擴大內需及歐盟、東南亞商機，至於美國則須觀察後續發展。

Touch Taiwan智慧顯示展在台北舉行，富采展示車用LED、智慧穿戴裝置、光通訊矽光子等相關應用，並舉行記者會。彭双浪指出，美國關稅豁免大部分項目都與台灣相關，若繼續豁免，將有利台灣，台廠產品只要跟著客戶到美國就好了，富采目前沒有在美設廠計畫。

彭双浪說明，對於關稅議題，現在給答案明天可能就失效，富采做元件，直接銷美非常少，因此受關稅影響較小，但間接影響仍存在，例如有些車廠銷美被課高關稅就會間接波及。

他希望真正落實的關稅政策，不會像川普設定那麼不合理，畢竟大部分3C產品都在亞洲或美洲的墨西哥生產，若課高關稅影響太大。

他認為，美國想改善國內金融結構、債務結構，卻造成美、中脫鉤，前兩大經濟大國關稅戰，旁人也會被波及，必須因小心因應。中國將拓展友好國家關係，從中國國家主席習近平到越南與馬來西亞、歐洲打算放鬆中國電動車銷歐規定便可看出。未來中國將擴大內需商機，進一步擴展至歐盟及東南亞；至於美國則要看後續發展。

營運方面，彭双浪說，不會輕舉妄動，將保守以對，並觀察高關稅政策是否不只讓美國消費市場衰退，也擴散到國際消費市場，所以現金為王，一定要有足夠現金；富采將持續調整資產結構，往下游應用走，讓資產變輕，價值提高。

富采旗下晶電董事長唐修穆表示，矽光子應用鎖定3種技術，包括共同封裝模組（CPO）、垂直腔面發射雷射（VCSEL）、微型發光二極體（MicroLED），分別適合遠中近3種方案。

針對MicroLED在顯示器的應用，富采除了自身產線，也已購買錼創科技建置的巨量移轉產線，並銷售面板模組給三星組成電視。對於群創、韓國廠商購買錼創巨量移轉設備，彭双浪樂觀表示，台灣領先跨入MicroLED產業，中國、韓國也積極跨入，代表大家都看好MicroLED前景，有利於產業發展。

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富采旗下隆達董事長范進雍解釋，中國對於MicroLED的定義不盡相同，有些廠商直接把迷你發光二極體（MiniLED）當做MicroLED，其實精細度遠不及，當然此處的MiniLED是作為直接顯示，並非背光源。

關於富采轉型，彭双浪說明，從零組件供應商做到加值服務，現階段鎖定先進顯示、車用、新應用3大範圍，包括光通訊的矽光子，甚至太空計畫應用都將參與。（編輯：楊蘭軒）1140417